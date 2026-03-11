भारत से नाता तोड़ अमेरिका से मक्का खरीद रहा बांग्लादेश, कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार के किसान परेशान

सप्लायर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उनके दोनों गोदाम में मक्का भरा पड़ा है l व्यापारियों का कहना है कि इथेनॉल तैयार करने में मक्का का अधिक उपयोग किया जाए तो यह समस्या नहीं रहेगी l मक्के का उपयोग इथेनॉल तैयार करने में कंपनी कर ही नहीं रही है l

पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारत से खराब हुए रिश्ते को देखते हुए अब अमेरिका से मक्के की खरीद शुरू की है। इससे बिहार खासकर कोसी-सीमांचल और पूर्वी बिहार के उत्तरी इलाके में भरपूर उपजने वाले मक्के का भाव औंधे मुंह गिर गया है। मक्का किसानों को लागत की कीमत नहीं निकल रही है। हाल यह कि 1400 रुपये प्रति क्विंटल बाजार भाव में भी मक्का के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अप्रैल में रबी सीजन का मक्का बाजार में आने पर कीमत और गिरने की संभावना से किसान सशंकित हैं।

व्यापारियों का कहना है कि बांग्लादेश में हाल में हुए चुनाव के पूर्व तक कम ही सही, लेकिन मक्का की आपूर्ति होती थी। बांग्लादेश में चुनाव खत्म होने के बाद मक्का की आपूर्ति पूरी तरह बंद है। मक्का के बड़े सप्लायर संतोष भगत बताते हैं कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में अमेरिका अपना मक्का भेज रहा है। इस कारण पड़ोसी देश में भारतीय मक्के की डिमांड नहीं के बराबर रह गई है।

सप्लायर कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि उनके दोनों गोदाम में मक्का भरा पड़ा है l व्यापारियों का कहना है कि इथेनॉल तैयार करने में मक्का का अधिक उपयोग किया जाए तो यह समस्या नहीं रहेगी l मक्के का उपयोग इथेनॉल तैयार करने में कंपनी कर ही नहीं रही है l इससे गोदाम में रखे मक्का की खपत नहीं हो पा रही है। मक्का व्यापारी संतोष भगत ने बताया कि व्यापारियों से इथेनॉल कंपनी मक्का नहीं ले रही है।

कुछ माह पूर्व तक बांग्लादेश के बाजारों में मक्का भेजा गया था। वहां चुनाव होने के कारण बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से मक्का लदा वाहन कई दिनों तक खड़ा रहा। किसान राजेश चौधरी, अक्षय लाल चौधरी ने बताया कि पिछले वर्ष जनवरी माह तक मक्का की कीमत ठीक थी। भाव कम होने के कारण खरीद दाम में भी व्यापारी बेच नहीं पा रहे हैं।

कटिहार में उपज का ब्योरा (रकबा हेक्टेयर व उत्पादन क्विंटल ,अनुमानित) साल - रकबा - उत्पादन

2021 - 85 हजार - 76.50 लाख

2022 - 88 हजार - 80 लाख

2023 - 90 हजार - 80.10 लाख

2024 - 90 हजार - 82.80 लाख

2025 - 91 हजार - 86.45 लाख

पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट के निदेशक विशेष वर्मा ने कहा कि इथेनॉल प्लांट किसानों से मक्का लेती है। प्लांट का दो सायलो गोदाम है। दोनों गोदाम भरा है। इस कारण किसानों से मक्का नहीं लिया जा रहा है l भंडारित मक्का की खपत होने के बाद ही नए सिरे से मक्का की खरीद की जाएगी।