बोधगया में बौद्ध मठों के निर्माण पर रोक, प्रशासन को क्यों लगाना पड़ा प्रतिबंध?

जिला प्रशासन ने बोधगया में बौद्ध मठों के निर्माण और नए कार्यों पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से विभिन्न बौद्ध मठों में अलग-अलग मुद्दे पर जांच की जा रही है।

बिहार के गयाजी जिले में स्थित धार्मिक नगर बोधगया में विभिन्न देशों के बड़ी संख्या में बौद्ध मठ निर्मित है। बौद्ध मठों के निर्माण और उपयोग को लेकर गया जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर बोधगया में बौद्ध मठों की लगातार जांच की जा रही है। नए बौद्ध मठ के निर्माण और पुराने परिसरों में नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

गयाजी जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम बौद्ध मठों में कमरों की संख्या, आवासीय और व्यावसायिक उपयोग, विदेशी नागरिकों के ठहराव, वीजा सत्यापन, कर भुगतान, सेवा-कर और भवन नक्शा अनुमोदन से संबंधित पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है।

7 फरवरी को गयाजी समाहरणालय के जिला विधि शाखा से जारी आदेश में कहा गया है कि बीते वर्षों में बड़ी संख्या में देश-विदेश से जुड़े संगठनों द्वारा बौद्ध मठ का निर्माण कराया गया है, जिसका उपयोग धार्मिक गतिविधियों के लिए है। लेकिन, लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई बौद्ध मठों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। साथ ही भवन निर्माण में स्थानीय नगर निकाय की स्वीकृति नहीं ली गई है।

इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक के निर्देशों के आलोक में बौद्ध मठों की जांच कराई जा रही है। अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। इसमें में सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। कमेटी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपना है।

इसके अलावा नए बौद्ध मठ के निर्माण और पुराने परिसरों में नए निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश के क्रियान्वयन का आदेश कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बोधगया के धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सह जांच टीम के अध्यक्ष मो. शफीक ने बताया कि बोधगया में बने विभिन्न देशों के बौद्ध मठों का अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की जा रही है। निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट सौंप दी जाए।