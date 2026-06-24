Bihar Flood: मुजफ्फरपुर में बागमती नदी निगल गई पुल, 12 गांवों का संपर्क टूटा; बाढ़ की आशंका से दहशत

Bihar Flood: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। बागमती नदी यहां एक चचरी पुल को निगल गई है। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने और पुल के बह जाने से कई गांवों का संपर्क अब भंग हो गया है। लोग यहां बाढ़ की आशंका से दहशत में हैं।

Bihar Flood: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई में बागमती नदी के जलस्तर बढ़ोतरी से सोमवार की देर रात दक्षिणी उपधारा स्थित मधुबन प्रताप घाट पर चचरी पुल बह गया। पुल बहने से करीब एक दर्जन गांवों का संपर्क भंग हो गया। बागमती नदी के उफनाने से यहां लोग दहशत में आ गए हैं। घबराए लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। हालत यह है कि बागमती नदी के पुल निगलने के बाद लोग यहां नाव से सफर करने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रातभर ग्रामीण चचरी पुल बचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन पानी के दबाव से पुल बह गया।

बागमती का जलस्तर कटौझा में खतरे के निशान से एक मीटर नीचे है, फिलहाल बागमती का पानी स्थिर है। मधुबन प्रताप की करीब दो हजार की आबादी नाव से आवागमन करना शुरू कर दिए हैं। खासकर पशुचारा और रोजमर्रा के सामान लाने के लिए बागमती तटबंध के रास्ते मुख्य बाजार तक जाना कठिन हो गया है। बाड़ा खुर्द, महुआरा, पटोरी के लोग भी चचरी पुल के सहारे आवाजाही करते थे।

रतजगा कर गुजारनी पड़ती है रात स्थानीय लोग बताते हैं कि सरकार मुआवजा नहीं देती है। मकान का पैसा नहीं मिला है। बाढ़ आने पर लोग रतजगा कर जीवन-बसर करते हैं। घर की रखवाली के लिए लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाते हैं। जलस्तर में उतार-चढ़ाव के भय से लोग ऊंचे स्थानों पर आशियाने की तलाश में जुट गए हैं। इधर, सीओ गौतम कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी व स्थानीय चौकीदारों को स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। नाव पर क्षमता से अधिक लोग नहीं बैठे, इसपर ध्यान रखने की बात कही है।

पांच वर्षों में 6 लोगों की जा चुकी है जान चचरी संचालक मनोज सहनी ने बताया कि 2011 से अब तक लगातार डेढ़ से दो लाख रुपए खर्च कर चचरी पुल का निर्माण करते आ रहे हैं। हर साल पानी आने पर अधिकांश भाग बह जाता है, फिलहाल लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं, जो जोखिम भरा है। पांच वर्षों में चार अलग-अलग नाव दुर्घटना में 6 लोगों की जान जा चुकी है। ग्राम कचहरी सचिव लालबाबू सहनी ने बताया कि लोगों के बीमार पड़ने पर खाट पर लादकर इसी चचरी पुल के सहारे लोग अस्पताल जाते थे। अब नाव पर चढ़ना-उतरना जोखिम भरा हो गया है। पूर्व सरपंच नीलम देवी ने बताया कि हर हाल में किसानों के हित में एक आरसीसी पुल की जरूरत है।