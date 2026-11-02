बिहार: चचरी पुल बहा और पीपा पर आवाजाही बंद, बेमौसम बारिश से बागमती उफनाई; लाखों लोग प्रभावित

कटरा के बकुची में पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ पर पानी चढ़ने के बाद राहगीर जान जोखिम में डालकर इसके किसी तरह से पैदल पार कर रहे हैं। पुल के उत्तरी भाग में पानी चढ़ने से प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायतों के लाखों लोगों की आवाजाही बाधित है।

औराई/कटरा, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में बेमौसम बारिश से बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में औराई-कटरा इलाके में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शनिवार की देर रात से रविवार दोपहर तक नदी के जलस्तर में करीब दो से ढाई फीट बढ़ गई। हालांकि, शाम से जलस्तर स्थिर बताया जा रहा है। फिलहाल, औराई के कटौझा में बागमती खतरे के निशान से 40 सेमी ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जहां औराई के मधुबन प्रताप में बनाया जा रहा चचरी पुल बह गया है। वहीं, कटरा के बकुची में नदी पर बना पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग पर पानी चढ़ने से वाहनों का परिचालन एक बार फिर ठप हो गया है।

औराई के मधुबन प्रताप में इससे पहले आई बाढ़ में भी चचरी पुल ध्वस्त हो गया था। ग्रामीण आवागमन के लिए फिर से चचरी पुल बनाना शुरू किया था। डेढ़ सौ फीट तक निर्माण हो चुका था, लेकिन फिर पानी बढ़ने से अर्धनिर्मित पुल बह गया। वहीं, अतरार में औराई-गरहां सड़क पुल निर्माण कंपनी द्वारा बागमती की दक्षिणी उपधारा में बनाए गए लोहे के अस्थायी पुल पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे निर्माण कार्य फिर बाधित हो गया है। औराई-कटरा सीमा पर मोहनपुर स्लुईस गेट खुला होने से बागमती का रिवर्स पानी पश्चिम से पूरब की ओर औराई व कटरा के चौर में फैलने लगा है। देर शाम तक इसे बंद करने का प्रयास चलता रहा। कई जगह चौर में पानी फैलने से तैयार धान की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।

इधर, कटरा के बकुची में पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ पर पानी चढ़ने के बाद राहगीर जान जोखिम में डालकर इसके किसी तरह से पैदल पार कर रहे हैं। पुल के उत्तरी भाग में पानी चढ़ने से प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायतों के लाखों लोगों की आवाजाही बाधित है। बरैठा स्थित उत्तरी तटबंध के स्लुईस गेट से पानी लखनदेई होते हुए खंगूरा, पहसौल, डुमरी, सहनौली, धोबौली में तेजी से फैल रहा है। बकुची निवासी महेशी भगत, श्याम महतो ने बताया कि पिछले साल भी अंत में आई बाढ़ से धान की फसल नष्ट हो गई थी और रबी की बुआई समय पर नहीं हो सकी थी।