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बिहार: चचरी पुल बहा और पीपा पर आवाजाही बंद, बेमौसम बारिश से बागमती उफनाई; लाखों लोग प्रभावित

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, हिन्दुस्तान टीम, औराई/कटरा, मुजफ्फरपुर
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कटरा के बकुची में पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ पर पानी चढ़ने के बाद राहगीर जान जोखिम में डालकर इसके किसी तरह से पैदल पार कर रहे हैं। पुल के उत्तरी भाग में पानी चढ़ने से प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायतों के लाखों लोगों की आवाजाही बाधित है।

Bihar Flood
बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा है। (सांकेतिक तस्वीर)

औराई/कटरा, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में बेमौसम बारिश से बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में औराई-कटरा इलाके में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। शनिवार की देर रात से रविवार दोपहर तक नदी के जलस्तर में करीब दो से ढाई फीट बढ़ गई। हालांकि, शाम से जलस्तर स्थिर बताया जा रहा है। फिलहाल, औराई के कटौझा में बागमती खतरे के निशान से 40 सेमी ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण जहां औराई के मधुबन प्रताप में बनाया जा रहा चचरी पुल बह गया है। वहीं, कटरा के बकुची में नदी पर बना पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग पर पानी चढ़ने से वाहनों का परिचालन एक बार फिर ठप हो गया है।

औराई के मधुबन प्रताप में इससे पहले आई बाढ़ में भी चचरी पुल ध्वस्त हो गया था। ग्रामीण आवागमन के लिए फिर से चचरी पुल बनाना शुरू किया था। डेढ़ सौ फीट तक निर्माण हो चुका था, लेकिन फिर पानी बढ़ने से अर्धनिर्मित पुल बह गया। वहीं, अतरार में औराई-गरहां सड़क पुल निर्माण कंपनी द्वारा बागमती की दक्षिणी उपधारा में बनाए गए लोहे के अस्थायी पुल पर भी दबाव बढ़ गया है, जिससे निर्माण कार्य फिर बाधित हो गया है। औराई-कटरा सीमा पर मोहनपुर स्लुईस गेट खुला होने से बागमती का रिवर्स पानी पश्चिम से पूरब की ओर औराई व कटरा के चौर में फैलने लगा है। देर शाम तक इसे बंद करने का प्रयास चलता रहा। कई जगह चौर में पानी फैलने से तैयार धान की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।

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इधर, कटरा के बकुची में पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ पर पानी चढ़ने के बाद राहगीर जान जोखिम में डालकर इसके किसी तरह से पैदल पार कर रहे हैं। पुल के उत्तरी भाग में पानी चढ़ने से प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायतों के लाखों लोगों की आवाजाही बाधित है। बरैठा स्थित उत्तरी तटबंध के स्लुईस गेट से पानी लखनदेई होते हुए खंगूरा, पहसौल, डुमरी, सहनौली, धोबौली में तेजी से फैल रहा है। बकुची निवासी महेशी भगत, श्याम महतो ने बताया कि पिछले साल भी अंत में आई बाढ़ से धान की फसल नष्ट हो गई थी और रबी की बुआई समय पर नहीं हो सकी थी।

इस बार भी वही डर सता रहा है। पहले अर्नब तूफान से धान को नुकसान हुआ था, अब बेमौसम बाढ़ से तेलहन, दलहन की बुआई और गेहूं समेत रबी फसल पर ग्रहण लग गया है। औराई में सीतामढ़ी से आने वाली कई नदियों, जोंका और बिना तटबंध वाली लखनदेई के कारण हर साल खरीफ फसल जोखिम में रहती है। किसान संगठनों ने व्यापक क्षति को देखते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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