कैंडिडेट के नाम की मतपेटी, सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त; आजादी के बाद पहले चुनाव में ऐसे हुई वोटिंग

यह स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, इसलिए चुनाव को लेकर आम मतदाताओं में बड़ी उत्सुकता थी। तब सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 के बीच सारे चुनाव संपन्न कराए थे।

Bihar Assembly Election: बात आजादी मिलने के बाद हुए चुनाव की है। पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी कराया गया था। पहले चुनाव में प्रत्याशियों के नाम से मतपेटिका होती थी, ताकि मतदाताओं को मनपसंद उम्मीदवार के डिब्बे की जानकारी मिल जाए और मतपत्र उसी में गिराएं। ऐसा अनपढ़ महिलाओं की सुविधा के लिए किया गया था।

वोटरों की सहूलियत के लिए प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न मतपेटिकाओं पर साटे जाते थे। चूंकि उस वक्त प्रत्याशियों की संख्या कम होती थी। इससे गणन में आसानी होती थी। उस वक्त लोकसभा में भागलपुर सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला और भागलपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार सत्येंद्र नारायण अग्रवाल चुनाव जीते थे। बनारसी बाबू ने सहजानन्द कुंवर को और सत्येंद्र नारायण अग्रवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गौरी शंकर प्रसाद को चुनावी शिकस्त दी थी।

चूंकि यह स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, इसलिए चुनाव को लेकर आम मतदाताओं में बड़ी उत्सुकता थी। तब सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 के बीच सारे चुनाव संपन्न कराए थे। उनके सामने इतने व्यापक ढंग से सारे देश के 25 राज्यों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा देना बड़ी चुनौती थी।

प्रत्याशियों के साथ प्रबुद्धजनों की टोली चलती थी प्रचार में

भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष मुख्यतः कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण अग्रवाल और सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सहाय से था। उस समय चुनाव प्रचार भी दोस्ताना ढंग से हुआ करता था। किसी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप नहीं के बराबर हुआ करते थे। आपराधिक और बाहुबलियों से उम्मीदवार अपने को प्रायः दूर रखते थे। जब वे मोहल्लों में चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे। उनके समर्थन में उस मोहल्ले के प्रबुद्धजन साथ रहते थे। चुनाव प्रचार बहुत शालीनता के साथ हुआ करता था। चुनाव प्रचार का मुख्य साधन-रिक्शे के पीछे ध्वनि विस्तारक भोंपू बांध दिया जाता था और प्रचारक रिक्शे पर बैठ माइक से अपने पक्ष में प्रचार करता था। चुनाव के दौरान सौहार्द्र बना रहे, इसलिए अगर किसी चौक-चौराहे पर किसी दल के प्रत्याशी का माइक से चुनाव प्रचार होता था, उस समय दूसरा प्रचार नहीं करता था। अगर विरोधी दल का प्रचारक वहां प्रचार के सिलसिले में अपने रिक्शे के साथ पहुंच जाता था तो वह अपनी माइक बंद रखता था। वे तब तक अपना प्रचार शुरू नहीं करते, जब तक विरोधी नेता अपनी बात समाप्त नहीं कर लेता था।

चुनावी मैदान में चाचा-भतीजा थे आमने-सामने

जानकार बताते हैं, भागलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए दो प्रबल प्रत्याशी थे। उनका आपस में चाचा-भतीजा का संबंध था। एक थे रामेश्वर नारायण अग्रवाल और दूसरे थे सत्येंद्र नारायण अग्रवाल। रामेश्वर नारायण अग्रवाल भागलपुर के पुराने कांग्रेसी थे और वर्षों तक भागलपुर नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने उनकी जगह युवा सत्येंद्र नारायण अग्रवाल को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, जो एक जमींदार परिवार से थे। लेकिन उनकी छवि साहित्य प्रेमी और समाजसेवक के रूप में थी। उस वक्त सत्येंद्र बाबू ने पूरे चुनाव में लगभग आठ हजार रुपये खर्च किये थे।

विजयी प्रत्याशी को बधाई देने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पहुंचे थे घर