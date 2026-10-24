बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा ब्रिज 9 महीने में तैयार होगा, घट जाएगी उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी
पटना जिले के बख्तियारपुर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर के बीच बन रहा गंगा पुल अगले 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अक्टूबर 2027 से इस पर आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस ब्रिज के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घट जाएगी। दरभंगा से आने वाली गाड़ियां बिना पटना गए सीधे झारखंड की ओर निकल जाएंगी।
पटना, वरीय संवाददाता। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा ब्रिज अगले साल तैयार हो जाएगा। इस पुल का निर्माण कार्य फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। बाढ़ का पानी उतरने और दूर्गा पूजा का त्योहार खत्म होने के बाद इस अहम प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया गया है। पुल का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे अगले 9 महीने यानी जुलाई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना जिले के बख्तियारपुर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बनाया यह ब्रिज कई मायने में अहम है। इसके तैयार होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घट जाएगी। गंगा के इस पार से उस पार आवागमन के लिए वाहनचालकों को नया विकल्प मिलेगा।
इस परियोजना के तहत दोनों छोरों पर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। पटना जिले की ओर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, गंगा पुल पर पटना की ओर 19 और समस्तीपुर के दियारा क्षेत्र की ओर 6 स्पैन चढ़ाए जा चुके हैं। अब पुल के बीच वाले हिस्से में 19 स्पैन लगाने का काम बाकी है, जिसे पूरा किया जा रहा है।
इस पुल परियोजना की सड़क निर्माण का काम पटना और समस्तीपुर जिले में लगभग पूरा हो चुका है। पुल के चालू होने से पटना और समस्तीपुर समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।
दरभंगा से आने वाले वाहन सीधे झारखंड जा सकेंगे
बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना पूरी होने से स्टेट हाईवे 106 और नेशनल हाईवे 28 के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की ओर से आने वाले भारी वाहन पटना शहर में प्रवेश किए बिना बख्तियारपुर के रास्ते फोरलेन एसएच-106 से होते हुए झारखंड या दक्षिण बिहार की ओर जा सकेंगे। वहीं, बेगूसराय जाने वाले लोगों को महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इससे पटना शहर में भारी वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।
साढ़े 5 किलोमीटर लंबा है पुल
48 किमी लंबी फोरलेन सड़क परियोजना के तहत गंगा पर बन रहे 5.57 किमी लंबे पुल को अगले साल जुलाई तक तैयार करने का लक्ष्य है। पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, जुलाई तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि, इस पर आवागमन अक्टूबर 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। तब तक मॉनसून शुरू हो चुका होगा। ऐसे में अगले साल मॉनसून बीतने के बाद ही नए पुल पर यातायात चालू करने की तैयारी है।
दियारा क्षेत्र में पुल तक पहुंचने के लिए बनाए जा रहे रास्ते
समस्तीपुर की ओर दियारा क्षेत्र में बाढ़ के कारण पिछले दो महीने से निर्माण कार्य बंद था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद वहां रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि मशीनों, निर्माण सामग्री को आसानी से कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। इससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, पटना की ओर पुल और सड़क का निर्माण तेजी से चल रहा है।
दूसरी ओर बख्तियारपुर से अथमलगोला के बीच बन रहे अंडरपास पर गर्डर चढ़ाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए रेलवे से ब्लॉक लेने की प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गर्डर को पहले ही अंडरपास के पास सुरक्षित रख दिया गया है, ताकि रेलवे की अनुमति मिलते ही उसे निर्धारित स्थान पर स्थापित किया जा सके।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।