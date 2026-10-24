बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा ब्रिज 9 महीने में तैयार होगा, घट जाएगी उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी

पटना जिले के बख्तियारपुर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर के बीच बन रहा गंगा पुल अगले 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। अक्टूबर 2027 से इस पर आवागमन शुरू होने की संभावना है। इस ब्रिज के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घट जाएगी। दरभंगा से आने वाली गाड़ियां बिना पटना गए सीधे झारखंड की ओर निकल जाएंगी।

पटना, वरीय संवाददाता। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा ब्रिज अगले साल तैयार हो जाएगा। इस पुल का निर्माण कार्य फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। बाढ़ का पानी उतरने और दूर्गा पूजा का त्योहार खत्म होने के बाद इस अहम प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया गया है। पुल का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसे अगले 9 महीने यानी जुलाई 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना जिले के बख्तियारपुर और समस्तीपुर जिले के ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बनाया यह ब्रिज कई मायने में अहम है। इसके तैयार होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी घट जाएगी। गंगा के इस पार से उस पार आवागमन के लिए वाहनचालकों को नया विकल्प मिलेगा।

इस परियोजना के तहत दोनों छोरों पर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। पटना जिले की ओर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार, गंगा पुल पर पटना की ओर 19 और समस्तीपुर के दियारा क्षेत्र की ओर 6 स्पैन चढ़ाए जा चुके हैं। अब पुल के बीच वाले हिस्से में 19 स्पैन लगाने का काम बाकी है, जिसे पूरा किया जा रहा है।

इस पुल परियोजना की सड़क निर्माण का काम पटना और समस्तीपुर जिले में लगभग पूरा हो चुका है। पुल के चालू होने से पटना और समस्तीपुर समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इससे लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।

दरभंगा से आने वाले वाहन सीधे झारखंड जा सकेंगे बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना पूरी होने से स्टेट हाईवे 106 और नेशनल हाईवे 28 के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा की ओर से आने वाले भारी वाहन पटना शहर में प्रवेश किए बिना बख्तियारपुर के रास्ते फोरलेन एसएच-106 से होते हुए झारखंड या दक्षिण बिहार की ओर जा सकेंगे। वहीं, बेगूसराय जाने वाले लोगों को महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। इससे पटना शहर में भारी वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

साढ़े 5 किलोमीटर लंबा है पुल 48 किमी लंबी फोरलेन सड़क परियोजना के तहत गंगा पर बन रहे 5.57 किमी लंबे पुल को अगले साल जुलाई तक तैयार करने का लक्ष्य है। पथ निर्माण विभाग के मुताबिक, जुलाई तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। हालांकि, इस पर आवागमन अक्टूबर 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। तब तक मॉनसून शुरू हो चुका होगा। ऐसे में अगले साल मॉनसून बीतने के बाद ही नए पुल पर यातायात चालू करने की तैयारी है।

दियारा क्षेत्र में पुल तक पहुंचने के लिए बनाए जा रहे रास्ते समस्तीपुर की ओर दियारा क्षेत्र में बाढ़ के कारण पिछले दो महीने से निर्माण कार्य बंद था। अब स्थिति सामान्य होने के बाद वहां रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि मशीनों, निर्माण सामग्री को आसानी से कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सके। इससे निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं, पटना की ओर पुल और सड़क का निर्माण तेजी से चल रहा है।