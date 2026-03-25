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बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पर कब से दौड़ेंगी गाड़ियां, बिहार से नेपाल और झारखंड जाना होगा आसान

Mar 25, 2026 06:38 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने और आमजन के आवागमन को सहज करने में अहम साबित होगा। इस पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु एवं राजेंद्र सेतु पर यातायात का बोझ भी कम होगा और लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी।

बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पर कब से दौड़ेंगी गाड़ियां, बिहार से नेपाल और झारखंड जाना होगा आसान

बिहार के बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन पर अगले साल जून से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। सड़क का 65 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस साल के दिसंबर तक सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। गंगा ब्रिज से लेकर सड़क की कुल लंबाई 51 किमी है। इसमें 5.5 किलो मीटर गंगा ब्रिज का निर्माण होना है। ब्रिज अगले साल जून तक तैयार होगा। इस पुल में 44 पिलर हैं, जो बनकर तैयार हो चुके हैं।

बख्तियारपुर और समस्तीपुर दोनों तरफ से गंगा नदी में ब्रिज का काम चल रहा है। ब्रिज के फाउंडेशन का काम पूरा कर लिया गया है। अब सुपर स्ट्रक्चर का काम प्रगति पर है। पिलर के ऊपर सेगमेंट रखा जा रहा है। पथ निर्माण विभाग अंतर्गत बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से 3929 करोड़ रूपये की राशि से करजान (बख्तियारपुर) ताजपुर (समस्तीपुर) फोरलेन पुल और पहुंच पथ परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है।

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पुल के निर्माण से ये फायदे…

यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने और आमजन के आवागमन को सहज करने में अहम साबित होगा। इस पुल के निर्माण से महात्मा गांधी सेतु एवं राजेंद्र सेतु पर यातायात का बोझ भी कम होगा और लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। इससे महत्वपूर्ण पर्यटन, धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक और प्रमुख चिकित्सा संस्थानों तक जाने में समय की बचत होगी। यह पुल मिथिलांचल को मगध से सीधे जोड़ते हुए नेपाल और झारखंड के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

इन जिलों को पहुंचेगा लाभ…

यह पुल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की ओर से आने-जाने वाले वाहनों का एक वैकल्पिक मार्ग होगा। यह पथ ताजपुर में एनएच-122, चकलालशाही में एनएच 322, पटना जिले के करजान (बख्तियारपुर) के पाल राष्ट्रीय उच्च पथ-31 से शुरू होकर समस्तीपुर जिले के ताजपुर तक राष्ट्रीय उच्च पथ-28 को जोड़ेगा।

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ताजपुर से चकलालशाही तक सड़क बनी

समस्तीपुर के ताजपुर से चकलालशाही तक सड़क बन चुका है। चकलालशाही से समस्तीपुर गंगा नदी तक और करजान से बख्तियारपुर गंगा नदी तक सड़क का काम प्रगति पर है। सड़क इस साल के दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। करजान और ताजपुर के आपस में जुड़ जाने से एनएच-31 और एनएच-28 का सीधा संपर्क हो जाएगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच एक और संपर्कता बनेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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