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बख्तियारपुर रजौली फोरलेन सड़क पर अचानक आई दरार, बड़ा हादसा टला; बिहारशरीफ जाना मुश्किल

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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पुल का काम करा रहे कर्मी पंकज कुमार ने बताया कि पुल में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण पुल दब गया था। इसे ठीक किया जा रहा था। इस बीच सड़क में दरार आ गई। सड़क पर लोड कम कर पुल के स्लैब के नीचे लगी बेयरिंग की जांच की जा रही है।

बख्तियारपुर रजौली फोरलेन सड़क पर अचानक आई दरार, बड़ा हादसा टला; बिहारशरीफ जाना मुश्किल

बख्तियारपुर रजौली फोरलेन (एनएच 20) सड़क पर बड़ा हादसा टल गया। बिहारशरीफ से बख्तियारपुर की ओर जाने वाली धोबा पुल से सटे फोरलेन सड़क में बुधवार को अचानक दरार आ गई। हालांकि इस घटना में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सड़क में दरार की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में संबंधित विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और एहतियातन फोरलेन सड़क की एक लेन पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। दरअसल, बख्तियारपुर-रजौली फोरलेन के धोबा पुल (संख्या 150) में कुछ दिन पहले तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। पुल को दुरुस्त करने के लिए मरम्मत कार्य चल रहा था। इस बीच पुल से सटी सड़क में दरार आ गई। पुल के साथ-साथ सड़क की मरम्मत भी शुरू कर दी गई।

बनने में लगेगा समय

सड़क में दरार आने के बाद अधिकारियों ने फोरलेन को एक किलोमाटर तक वनवे कर दिया। सड़क वनवे होने से वाहनों की लंबी कतारें लग रहीं। बख्तियारपुर से बिहारशरीफ की ओर जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लंबा जाम लगने से वाहन रेंग-रेंगकर आगे बढ़ते रहे। वहीं पटना और मोकामा की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकला गया।

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पुल का काम करा रहे कर्मी पंकज कुमार ने बताया कि पुल में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण पुल दब गया था। इसे ठीक किया जा रहा था। इस बीच सड़क में दरार आ गई। सड़क पर लोड कम कर पुल के स्लैब के नीचे लगी बेयरिंग की जांच की जा रही है। मरम्मती कार्य में लगे अन्य कर्मियों के अनुसार, सड़क को दुरुस्त करने करीब एक से डेढ़ महीना लग सकता है। थानाध्यक्ष देवानंद शर्मा ने बताया कि नालंदा के उतरी सीमा पर ब्लॉक लगा कर वाहनों का परिचालन जारी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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