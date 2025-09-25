बख्तियारपुर: 6 चुनाव में लगातार दो बार कोई नहीं जीता, यादवों के गढ़ में RJD, BJP के बीच होता है शह-मात का खेल

वर्ष 2000 से 2020 तक कुल छह चुनाव में अब तक लगातार दो जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। भाजपा- राजद की ओर से कई नेता दावेदारी में जुटे हैं, लेकिन किसी के लिए भी विधानसभा की राह आसान नहीं होने वाली है।

गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित बख्तियारपुर प्राचीन काल में नालंदा के नाम से प्रसिद्ध था। यह मगध प्रमंडल के पटना जिले का एक नगर है, जिसका नाम मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नाम पर रखा गया था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और सन् 1203 में बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी। बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मस्थान भी है। 1990 तक बख्तियापरपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ करता था।

1952 से 1990 के बीच हुए 10 में से 9 चुनाव कांग्रेस ने जीते, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो गया। 1995 के बाद से यहां भाजपा और राजद के बीच मुकाबला होता आ रहा है। दोनों पार्टियों ने अब तक तीन-तीन बार यह सीट जीती है। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1972 में और जनता दल ने 1995 में एक-एक बार विजय प्राप्त की।

यादवों का गढ़ माना जाता है बख्तियारपुर बख्तियारपुर विधानसभा में 1952 से 1977 तक गैर यादव उम्मीदवार रहे। उसके बाद पिछले 40 सालों से यादव उम्मीदवारों का बोलबाला है। वर्ष 2000 से 2020 तक कुल छह चुनाव में अब तक लगातार दो जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। भाजपा- राजद की ओर से कई नेता दावेदारी में जुटे हैं, लेकिन किसी के लिए भी विधानसभा की राह आसान नहीं होने वाली है।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के अनिरुद्ध कुमार ने भाजपा के रणविजय सिंह को 20,672 वोटों से हराया था। अनिरुद्ध कुमार अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इधर जनसुराज ने भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। वह लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। बख्तियारपुर का राजनीति इतिहास, जातीय समीकरण और सामयिक रणनीतियों का एक दिलचस्प संगम है, जो आगामी चुनावों में और भी रोमांचक रूप ले सकता है।

बख्तियारपुर दलहन तथा दूध उत्पादन में समृद्ध है। यहां से प्रतिदिन हजारों लीटर दूध राजधानी पटना भेजा जाता है, जबकि पनीर और घी बिहार से बाहर कई शहरों में बिक्री के लिए जाता है।लोगों का आजीविका का मुख्य साधन दूध एवं सब्जी उत्पादन है। भाजपा नेता रणविजय सिंह ने कहा कि बख्तियारपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा करने वाले विधायक ने लोगों को ठगने का काम किया है। पिछले पांच वर्षों में क्षेत्र का विकास बाधित रहा। सिर्फ लोगों को आश्वासन मिला। विकास के जो बड़े काम हुए वह केन्द्र और राज्य सरकार की देन है।

क्या बोले विधायक.. मौजूद विधायक अनिरुद्ध कुमार हमने पांच वर्षों में क्षेत्र में विकास के कई आयाम स्थापित किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण के लिए कई योजनाएं बनाईं। गंगा नदी से कटाव प्रभावित कालादियारा तथा चिरैया में कटावरोधी कार्य कराया। नगर में नौ करोड़ की लागत से चार सड़कों का निर्माण शुरू कराया।

वायदे जो पूरे नहीं हुए गंगा नदी पर ग्यासपुर से काला दियारा के बीच पीपापुल की जगह पक्का पुल का निर्माण नहीं हुआ।

बख्तियारपुर शहर में अतिक्रमण की वजह से जाम की समस्या का निदान भी नहीं निकल पाया है।

दो फोरलेन सड़कों का निर्माण पूरा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई कार्य हुए। पटना- बख्तियारपुर फोरलेन सड़क तो पहले से थी। अब बख्तियारपुर-रजौली और बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन का निर्माण भी पूरा हो गया है। इससे न सिर्फ बख्तियारपुर के लोगों को सहूलियत हुई है बल्कि पटना, फतुहा, मोकामा लिए आवागमन सुगम हुआ।