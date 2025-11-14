Bakhtiarpur Result LIVE: बख्तियारपुर में जीतेंगे RJD के अनिरद्ध कुमार या LJPR के अरुण मारेंगे बाजी
संक्षेप: Bakhtiarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बख्तियारपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। देखना ये है कि आरजेडी ट्रेंड तोड़कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करेगी या इस बार ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी।
Bakhtiarpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और शुरुआती रुझान 2 घंटे बाद आने शुरू हो जाएंगे। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी अनिरद्ध कुमार और एनडीए की तरफ से एलजेपी आर अरुण कुमार के बीच मुख्य मुकाबला है। अनिरुद्ध कुमार इस सीट से मौजूदा विधायक भी है। साल 2020 के चुनावों में उन्होंने बीजेपी के रणविजय सिंह को हराया था।
इस सीट पर पिछले 6 बार से मुख्य मुकाबला पारंपरिक रूप से RJD और BJP के बीच रहा है। दोनों ने इस सीट पर तीन-तीन बार जीत दर्ज की है और किसी भी पार्टी ने लगातार दो बार जीत दर्ज नहीं की। साल 2020 में इस सीट पर आरजे़डी ने बाजी मारी थी। इस बार भी अगर यही ट्रेंड रहा तो हो सकता है ये सीट दूसरी पार्टी के खाते में चली जाए। वहीं इस सीट पर जनसुराज पार्टी के बाल्मीकि सिंह भी चुनावी मैदान में हैं।
गंगा नदी के पास बसी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पटन जिले में आती है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह पटना शहर से सटी हुई विधानसभा है जहां शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी रहती हैं। इस सीट पर एक वक्त पर कांग्रेस का भी दबदबा रहा था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राम जयपाल सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहां से तीन बार (1981-1990) विधायक रहे थे। इस सीट पर यादव, राजपूत, भूमिहार, रविदास, पासवान और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है।