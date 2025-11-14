Bajpatti Result LIVE: बाजपट्टी चुनाव नतीजा;RLM के रामेश्वर महतो या RJD के मुकेश कुमार, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Bajpatti Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट पर हार जीत के लिए रालोमो के रामेश्वर महतो और आरजेडी के मुकेश कुमार के बीच कंटेस्ट है। जन सुराज पार्टी के मोहम्मद आजम भी रेस में हैं। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। कुछ घंटों में रिजल्ट साफ हो जाएगा।

Bajpatti Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से गिनती शुरू होगी। हार और जीत का मुकाबला रालोमो के रामेश्वर महतो और राजद के मुकेश कुमार यादव के बीच है। जन सुराज पार्टी से मोहम्मद आजम चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 13 कैंडिडेट मैदान में हैं। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में बाजपट्टी में मतदान हुआ। लगभग 66 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग राइट का प्रयोग किया। मुकेश कुमार यहां के निवर्तमान विधायक हैं। जदयू ने यह सीट गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दिया है।

7:38 AM- Bajpatti Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

परिसीमन 2008 से बाजपट्टी विधानसभा अस्तित्व में आया। 2010 के चुनाव में जनता दल यूनाईटेड की रंजू गीता यहां विधायक बनीं और 2020 तक काबिज रहीं। 2020 के चुनाव में राजद के मुकेश कुमार ने जीत हासिल किया। चिराग पासवान ने इंतखाब आलम को टिकट दे दिया जो जदयू उम्मीदवार रंजू गीता की हार का कारण बना। लोजपा ने छह हजार वोट काट लिया जबकि रंजू गीता की हार तीन हजार मतों के अंतर से हुई। मुकेश कुमार दूसरी जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बाजपट्टी में कैंडिडेट दिया है। AAP से रंधीर कुमार चुनाव लड़ रहे हैं।