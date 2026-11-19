नेपाल बॉर्डर और दो NH से जुड़ेगा बायसी-दिघलबैंक स्टेट हाईवे, पीएम मोदी 21 नवंबर को करेंगे उद्घाटन
बिहार के सीमांचल में बनाए गए स्टेट हाईवे 99 का लोकार्पण 21 नवंबर को वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बायसी-दिघलबैंक स्टेट हाईवे नेपाल सीमा और दो नेशनल हाईवे से जुड़ेगा। पूर्णिया और किशनगंज जिले में विकास और रोजगार को नए पंख लगेंगे।
पूर्णिया, धीरज। बिहार दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को सीमांचल के प्रमुख स्टेट हाईवे का उद्घाटन करेंगे। बायसी-दिघलबैंक स्टेट हाईवे सीमांचल खासकर पूर्णिया और किशनगंज जिला की तरक्की का रास्ता खोलेगा। सामरिक और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह सड़क काफी महत्वपूर्ण है। यह इंडो-नेपाल बार्डर के साथ दो नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट कर रहा है। बायसी से बहादुरगंज होकर दिघलबैंक तक बनाए गए स्टेट हाईवे नंबर 99 दोनों जिलों को जोड़ने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। वैशाली जिले में होने वाली सभा में पीएम मोदी शनिवार को वर्चुअल तरीके से इस सड़क का उद्घाटन करेंगे।
65.350 किलोमीटर की लंबाई वाले स्टेट हाईवे के निर्माण पर लगभग 602 करोड़ की लागत आई है। यह सड़क बायसी में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (एनएच) से शुरू होकर बहादुरगंज होते हुए दिघलबैंक और भारत-नेपाल सीमा तक जाती है। इसके निर्माण से पूर्णिया और किशनगंज के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यह नेपाल सीमा तक सीधा एवं सुगम संपर्क स्थापित हो जाएगा।
डूब्बा इलाकों में नहीं बंद होगा आवागमन
सीमांचल के बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए स्टेट हाईवे 99 वरदान साबित हो रहा है। स्टेट हाईवे से डूब्बा इलाका में आर्थिक उन्नति की संभावना है। बायसी-बहादुरगंज-दिघलबैंक स्टेट हाईवे अमौर, रौटा, तुलसिया, हरवाडंगा होते हुए सीधे इंडो-नेपाल बार्डर रोड में जाकर मिलता है। बायसी से दिघलबैंक तक अधिकांश क्षेत्र डूब्बा इलाका है जहां बाढ़ आने पर आवागमन बाधित हो जाता था। मगर स्टेट हाईवे बनने से लोगों का आवागमन अब प्रभावित नहीं होगा।
65.350 किलोमीटर रोड के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। लाइटिंग का काम पूरा कर लिया गया है। डेटिंग पेटिंग का काम चल रहा है। इससे विकास के नए द्वार खुलने की संभावना बढ़ गई है। बिहार स्टेट रोडवेज डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन के तकनीकी उप महाप्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि स्टेट हाईवे 99 का उदघाटन प्रधानमंत्री के हाथों 21 नवंबर को होगा। वैशाली से पीएम के द्वारा वर्चुअल मोड में स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा।
दो नेशनल हाईवे से जुड़ेगा, रोजगार के अवसर खुले
यह स्टेट हाईवे दो नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करती है। एनएच 27 से बायसी में एवं एनएच 27-ई अररिया-गललिया रोड से भी यह जुड़ता है। बहादुर गंज होकर इंडो नेपाल बार्डर तक यह रोड पहुंचती है। स्टेट हाईवे पर मेजर मार्केट रौटा, अमौर और बहादुरगंज है।
इस रोड के बनने से बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने में सहूलियत हुई है। अस्पताल पहुंचना आसान हुआ है। रोड बनने से लोगों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुला है। नए बाजारों का निर्माण हो रहा है। खासकर होटल, पेट्रोल पंप और गाड़ी से संबंधित दुकानें खुल रही हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।