जमानत पर 2 महीने में फैसला करें, नहीं तो जज कारण बताएं; हाईकोर्ट से बेल पर SOP जारी
पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के सिविल कोर्ट, एसपी, डीएम एवं अन्य अधिकारियों को एसओपी जारी की है। इसके तहत जिला अदालतों में आपराधिक मामलों की जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर 2 महीने के भीतर फैसला करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर जजों को कारण बताना होगा।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार की अदालतों में आपराधिक मामलों की जमानत याचिका की सुनवाई में अब बेवजह देरी नहीं होगी। राज्य की सभी अदालतों को 2 महीने के भीतर जमानत याचिका और अग्रिम जमानत की अर्जी का निष्पादन करना होगा। अगर इस समयसीमा के भीतर बेल पर फैसला नहीं दिया गया, तो जज को इसका उचित कारण बताना होगा। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी सिविल कोर्ट को एसओपी (दिशानिर्देश) जारी कर दी है।
पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को जमानत अर्जी निष्पादन के लिए सिविल कोर्ट को 11 बिंदुओ पर एसओपी जारी की। इसमें सिविल कोर्ट के प्रधान जिला न्यायाधीश, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, जिला अभियोजन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक (एसपी), जिलाधिकारी (डीएम) और स्वास्थ विभाग के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
व्यक्तिगत स्वतंतत्रा से जुड़ी होती है जमानत अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में अन्ना वामन भालेराव बनाम महाराष्ट्र सरकार की आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद इस संबंध में अहम निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जमानत अर्जी और अग्रिम जमानत अर्जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा मामला होता है। इसे प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट को 2 माह के भीतर जमानत और अग्रिम जमानत अर्जी पर त्वरित सुनवाई कर निष्पादन करने का निर्देश दिया हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर ही बिहार की सभी जिला अदालतों को एसओपी जारी की है।
जब किसी व्यक्ति की गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी होती है, तो वह मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में अर्जी देकर जमानत मांग सकता है। एसओपी के तहत अर्जी दायर करने के दो महीने के भीतर अदालतों को इस पर फैसला करते हुए अर्जी का निष्पादन कर देना होगा। कई बार जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी से याचिकाकर्ता, उसके परिवार और वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।