बाहुबली जदयू विधायक पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश को ब्रेन स्ट्रोक, हायर सेंटर रेफर

संक्षेप: बिहार के बाहुबली विधायक पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनीं रही। इसके बद उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेजा गया।

बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें गुरुवार की देर शाम गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनीं रही।देर रात उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेजा गया है। 40 वर्षीय मुकेश पांडेय लगातार पांच बार से विधायक पप्पू पांडेय के भाई सतीश पांडेय के पुत्र हैं। वह गोपालगंज के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।

गुरुवार को ही बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट में मतदान हुआ। बताया जाता है कि मुकेश पांडेय अपने चाचा और जदयू से प्रत्याशी पप्पू पांडेय के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे। गुरुवार की सुबह मतदान के दौरान भी वह काफी सक्रिय रहे। दोपहर बाद 4:00 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका रक्तचाप उछल गया। समर्थक उन्हें लेकर पास के अस्पताल गए। उनकी हालत नाजुक देखकर गोपालगंज के चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। रात करीब 7:45 बजे विधायक पप्पू पांडेय अपने दलबल के साथ भतीजे मुकेश पांडेय को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर संतोष सिंह और अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एके मल्ल की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने गहनता से परीक्षण किया।