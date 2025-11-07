Hindustan Hindi News
बाहुबली जदयू विधायक पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश को ब्रेन स्ट्रोक, हायर सेंटर रेफर

संक्षेप: बिहार के बाहुबली विधायक पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनीं रही। इसके बद उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेजा गया।

Fri, 7 Nov 2025 04:19 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय के भतीजे मुकेश पांडेय को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उन्हें गुरुवार की देर शाम गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनीं रही।देर रात उन्हें एयर एंबुलेंस से दिल्ली के मेदांता भेजा गया है। 40 वर्षीय मुकेश पांडेय लगातार पांच बार से विधायक पप्पू पांडेय के भाई सतीश पांडेय के पुत्र हैं। वह गोपालगंज के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं।

गुरुवार को ही बिहार के गोपालगंज के कुचायकोट में मतदान हुआ। बताया जाता है कि मुकेश पांडेय अपने चाचा और जदयू से प्रत्याशी पप्पू पांडेय के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे थे। गुरुवार की सुबह मतदान के दौरान भी वह काफी सक्रिय रहे। दोपहर बाद 4:00 बजे के करीब उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका रक्तचाप उछल गया। समर्थक उन्हें लेकर पास के अस्पताल गए। उनकी हालत नाजुक देखकर गोपालगंज के चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। रात करीब 7:45 बजे विधायक पप्पू पांडेय अपने दलबल के साथ भतीजे मुकेश पांडेय को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां पर न्यूरोसर्जन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर संतोष सिंह और अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एके मल्ल की अगुवाई में डॉक्टरों की टीम ने गहनता से परीक्षण किया।

ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दिमाग में रक्त स्राव

डॉ. एके मल्ल ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से दिमाग में रक्त स्राव हुआ है। रक्त का बड़ा थक्का जमा हुआ है। भर्ती के दौरान मरीज का रक्तचाप 220 से अधिक था। सबसे पहले उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने की कोशिश की गई । इसके लिए मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर ले लिया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रक्तचाप नियंत्रित हुआ। हालांकि वह अचेत हालत में है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के मेदांता शिफ्ट करने का फैसला किया गया। इसके लिए एयर एम्बुलेंस बुलाया गया। बताया जाता है कि रात 12:30 बजे उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान विधायक पप्पू पांडेय के साथ ही उनके सैकड़ों समर्थक भी अस्पताल के बाहर मौजूद रहे।

