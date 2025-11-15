बिहार चुनाव में बाहुबलियों का क्या रहा हाल? मोकामा से रघुनाथपुर तक, कौन जीता-कौन हारा?

संक्षेप: बिहार चुनाव में बाहुबली और उनके परिजनों ने भी चुनाव दांव खेला। मोकामा से अनंत सिंह, रघुनाथपुर से ओसामा शहाब की जीत हुई। वहीं दानापुर से रीतलाल और लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की हार हुई।

बिहार चुनाव के मैदान में इस बार बाहुबलियों के अलावा उनके परिवार के सदस्य भी कूदे थे। कहीं बाहुबली खुद लड़ रहे थे, तो कहीं उनके परिजन प्रत्याशी थे। एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से प्रत्याशियों का बाहुबल देखने को मिला। किस सीट पर कौन सा बाहुबली पडा भारी है। और कहां बाहुबली पर भारी पड़ गया जनादेश? आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोकामा इस सीट पर बाहुबली और जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह का मुकाबला दूसरे बाहुबली सूरजभान से था। हालांकि खुद सूरजभान चुनावी मैदान में नहीं थे, उनकी पत्नी वीणा देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ीं। दुलारंचद हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह ने ये चुनाव जीत लिया। अनंत सिंह ने 28 हजार से ज्यादा वोटों से वीणा देवी को हराया। उन्हें 91416 वोट मिले। वहीं वीणा देवी को 63210 वोट मिले।

दानापुर दानापुर विधानसभा सीट पर अहम मुकाबला राजद के रीतलाल और बीजेपी के रामकृपाल यादव के बीच था। रंगदारी मामले में भागलपुर जेल में बंद रीतलाल को हार का सामना करना पड़ा। रामकृपाल ने 29133 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 119877 वोट मिले। वहीं रीतलाल को 90744 मत हासिल हुए। रीतलाल के लिए राजद चीफ लालू यादव ने रोड शो किया था।

लालगंज इस सीट पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में थीं। पिता मुन्ना शुक्ला पूर्व में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सजायाफ्ता होने के चलते जेल में बंद हैं। राजद के टिकट पर शिवानी शुक्ला इस सीट पर लड़ी। लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के संजय कुमार सिंह ने 32167 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। संजय सिंह को 127650 मत हासिल किए, जबकि शिवानी को 95483 वोट मिले। इस सीट पर बीजेपी की लगातार ये दूसरी जीत है।

रघुनाथपुर इस सीट से बाहुबली और पूर्व सासंद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था। राजद के ओसामा ने जदयू के विकास कुमार सिंह को 9248 वोटों से हराया। ओसामा को 88278 वोट मिले। वहीं विकास सिंह को 79030 मत हासिल हुए।

नबीनगर औरंगाबाद ज‍िले की नबीनगर सीट पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उनका मुकाबला राजद के आमोद कुमार सिंह था। बेहद कड़े मुकाबले में चेतन आनंद की जीत हुई। महज 112 वोटों से जीत मिली। चेतन को 80,380 वोट जबक‍ि आमोद को 80,268 वोट मिले

नवादा नवादा की सीट से बाहुबली और पूर्व विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी चुनावी मैदान में थीं। उनका मुकाबला राजद के कौशल यादव से था। यादव बाहुल्य इस सीट पर विभा देवी ने जीत हासिल की। उन्होने 27594 वोट से कौशल यादव को हराया। विभा को 87423 वोट मिले। जबकि राजद के कौशल को कुल 59829 मत हासिल हुए।

एकमा सारण जिले की एकमा सीट से बाहुबली मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह जेडीयू के टिकट पर खुद चुनावी मैदान थे। उनका मुकाबला राजद के श्रीकातं यादव से था। 22 हजार से ज्यादा वोटों ने उन्होने जीत हासिल की। धूमल को 84077 और श्रीकांत यादव को 61369 वोट मिले। इससे पहले साल 2020 में उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी को चुनाव मैदान में उतारा था। लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था।

तरारी भोजपुर जिले की तरारी सीट बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। उनका मुकाबला सीपीआई-माले के मदन सिंह से था। विशाल प्रशांत ने 11 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। उन्हे 96887 वोट मिले। वहीं मदन सिंह को 85423 मत हासिल हुए। सुनील पांडेय बिहार के सियासत में एक ऐसा नाम जो हमेशा अपने दबंगई के लिए शुमार रहा । भोजपुर के तरारी विधानसभा से चार बार विधायक रहे सुनील पांडेय बीजेपी में शामिल हो गए थे।

छातापुर इस सीट पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मंत्री नीरज बबलू की जीत हुई। उन्होने राजद के विपिन सिंह को 16178 वोट से हराया। उनकी ये छठी जीत है। नीरज को 122491 वोट मिले। वहीं आरजेडी के विपिन सिंह को 106313 मत मिले।