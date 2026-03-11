Hindustan Hindi News
सास के मुंह में कपड़ा ठूंसा, गुप्तांग और आंख में मिर्च पाउडर डाला; पटना में बहू कत्ल कर फरार

Mar 11, 2026 12:10 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
बहू गुलफशा ने सास को बहाने से घर में बुलाया और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने सास के मुँह में कपड़ा ठूंस दिया और पूरे शरीर पर मिर्च पाउडर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने सास की आंखों और गुप्तांगों में भी मिर्च पाउडर लगा दिया, जिससे वह दर्द और जलन से तड़पने लगीं।

बिहार की राजधानी पटना में रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक बहू ने अपनी सास को जिस बेरहमी से मारा उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बहू ने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार, फुलवारीशरीफ की रहने वाली गुलफशा का अपनी सास शाबरा खातून से अक्सर झगड़ा और गाली-गलौज होता था। सास को बहू के व्यवहार से काफी नाराजगी थी और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने बेटे को भी दी थी। इसी बात को लेकर बहू और ज्यादा आक्रोशित हो गई।

बताया जा रहा है कि बहू गुलफशा ने सास को बहाने से घर में बुलाया और कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने सास के मुँह में कपड़ा ठूंस दिया और पूरे शरीर पर मिर्च पाउडर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने सास की आंखों और गुप्तांगों में भी मिर्च पाउडर लगा दिया, जिससे वह दर्द और जलन से तड़पने लगीं। इसके बाद बहू ने बेलन से जमकर पिटाई कर उन्हें अधमरा कर दिया और कमरे में बंद कर अपने बच्चों के साथ फरार हो गई।

घटना की जानकारी पास में रहने वाली मृतका की बड़ी बेटी तमन्ना और नातिन को हुई। वे तुरंत मौके पर पहुंचीं और शाबरा खातून को इलाज के लिए अस्पताल ले गईं। हालांकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। एक दिन बाद उन्हें एम्स ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद फुलवारीशरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल आरोपी बहू गुलफशा अपने बच्चों के साथ फरार बताई जा रही है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

