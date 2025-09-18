ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा

रोहतास (सासाराम) जिले के अगरेर में एक बहू पर अपने पति और ससुर को खाने में जहर देकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति पर अक्सर पैसों को लेकर दबाव बनाती थी।

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर में खाने में जहर मिलाकर बहू ने अपने ससुर और पति की हत्या कर दी। वहीं जहरीला खाना खाने से उसका देवर बीमार है। पुलिस ने आरोपी बहू धनौतू देवी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पैसों को लेकर विवाद में बहू ने बुधवार रात को खाने में जहर मिलाकर सभी को खिला दिया। पुलिस ने धनौती देवी की मां को भी हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव के निवासी 48 वर्षीय बेचन चौधरी अपने बेटे विशाल कुमार (19 साल) एवं विकास कुमार (14 साल) के साथ अगरेर में रहकर राज मिस्त्री का काम करते थे। इसी काम से उनका घर खर्च चलता था। बुधवार रात को खाना खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बेचन चौधरी और उनके बड़े बेटे विशाल की मौत हो गई। वहीं, छोटे बेटे विशाल का सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एसपी रौशन कुमार ने गुरुवार को बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम ने भी घटनास्थल से सबूत उठाए हैं। परिवार की बहू पर खाने में जहर मिलाकर अपने ससुर और पति की हत्या करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।