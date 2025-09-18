Bahu killed her Sasur and husband poisoning their food dispute over money ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा

ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा

रोहतास (सासाराम) जिले के अगरेर में एक बहू पर अपने पति और ससुर को खाने में जहर देकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति पर अक्सर पैसों को लेकर दबाव बनाती थी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासारामThu, 18 Sep 2025 07:49 PM
ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर में खाने में जहर मिलाकर बहू ने अपने ससुर और पति की हत्या कर दी। वहीं जहरीला खाना खाने से उसका देवर बीमार है। पुलिस ने आरोपी बहू धनौतू देवी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि पैसों को लेकर विवाद में बहू ने बुधवार रात को खाने में जहर मिलाकर सभी को खिला दिया। पुलिस ने धनौती देवी की मां को भी हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव के निवासी 48 वर्षीय बेचन चौधरी अपने बेटे विशाल कुमार (19 साल) एवं विकास कुमार (14 साल) के साथ अगरेर में रहकर राज मिस्त्री का काम करते थे। इसी काम से उनका घर खर्च चलता था। बुधवार रात को खाना खाने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद बेचन चौधरी और उनके बड़े बेटे विशाल की मौत हो गई। वहीं, छोटे बेटे विशाल का सासाराम के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एसपी रौशन कुमार ने गुरुवार को बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम ने भी घटनास्थल से सबूत उठाए हैं। परिवार की बहू पर खाने में जहर मिलाकर अपने ससुर और पति की हत्या करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

सासाराम-2 के एसडीपीओ कुमार वैभव ने बताया कि पति और पत्नी के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी अपने पति पर पैसों के लिए अक्सर दबाव बनाती थी। इसी वजह से धनौती देवी ने भोजन में जहर मिलाकर ससुर, पति और देवर को खिला दिया। परिजन के आरोप के बाद पहले बहू धनौती देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की घई। पूछताछ एवं जांच में प्रथमदृष्टया जहर देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। डीएसपी ने बताया कि अभी मामले की और जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहींजाएगा।