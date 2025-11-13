Hindustan Hindi News
दहेज में भैंस नहीं दी तो बहू को मार डाला, पति को 15 और ससुर को 10 साल जेल की सजा

संक्षेप: बिहार के भभुआ कोर्ट ने दहेज में भैंस नहीं देने पर बहू की हत्या करने वाले ससुर और पति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति को 15 साल और ससुर को 10 साल जेल की सजा मिली है।

Thu, 13 Nov 2025 08:09 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
बिहार के भभुआ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलजिंदर पाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अकोढ़ी मेला निवासी विकेश कुमार एवं उसके पिता हरिचरण सिंह शामिल हैं। उन पर दहेज में भैंस नहीं देने पर बहू की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। मृतका के पति को अदालत ने 15 साल और ससुर को 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसकी पुष्टि अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने की।

उन्होंने बताया कि कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र के शिव गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने अपनी बेटी सोनी की शादी 2023 में विकेश कुमार के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से कराई थी। लेकिन, शादी और बेटी के जन्म के कुछ माह बाद ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि सोनी के पति और ससुर दहेज में भैंस की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी नहीं करने पर दोनों ने मिलकर 8 मार्च 2024 को सोनी की गला दबाकर हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा सोनी के पति, ससुर एवं सास के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। इसमें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सास का विचारण अभी लंबित है। न्यायालय ने पति विकेश कुमार को दोषी पाते हुए 15 साल एवं ससुर हरिचरण सिंह को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने सोनी की बेटी जागृति को 1.50 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश भी आरोपी को दिया है। कोर्ट ने मृतका की पुत्री जागृति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी कमेटी गठित कर उचित कंपनसेशन देने व देखरेख करने का निर्देश दिया है।

