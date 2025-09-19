Bahu killed 3 family members giving them poison Devar died after Sasur and Husband बहू ने घर के 3 आदमियों को जहर देकर मार दिया, ससुर और पति के बाद देवर की भी मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBahu killed 3 family members giving them poison Devar died after Sasur and Husband

बहू ने घर के 3 आदमियों को जहर देकर मार दिया, ससुर और पति के बाद देवर की भी मौत

रोहतास जिले के अगरेर में एक बहू ने अपने घर के तीन लोगों को खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। ससुर और पति की खाना खाने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। वहीं, देवर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, सासारामFri, 19 Sep 2025 05:38 PM
share Share
Follow Us on
बहू ने घर के 3 आदमियों को जहर देकर मार दिया, ससुर और पति के बाद देवर की भी मौत

बिहार के रोहतास जिले के अगरेर में एक बहू ने घर के तीन आदमियों को खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि बहू धनौती देवी ने बुधवार रात को खाने में जहर मिलाया। खाना खाने के बाद ससुर बेचन चौधरी (48) और पति विशाल कुमार (19) की मौत हो गई। वहीं, देवर विकास कुमार (14) को गंभीर हालत में सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने भी गुरुवार रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं बचा है। पुलिस ने जहर देकर घर के तीन लोगों की हत्या करने के आरोप में बहू धनौती देवी को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार बेचन चौधरी बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र स्थित रामपुर गांव के रहने वाले थे। वे अपने दोनों बेटों के साथ रोहतास जिले के अगरेर में किराये के मकान में रहकर राज मिस्त्री का काम करते थे। धनौती देवी पैसों को लेकर अक्सर अपने पति विशाल से झगड़ा करती थी। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश में उसने खाने में जहर मिलाकर तीनों की हत्या कर दी। पुलिस ने धनौती देवी की मां नंदा देवी को भी गिरफ्तार किया है। वह कहगहर थाना क्षेत्र के कुबेर टोला की रहने वाली है। दोनों मां बेटी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा गया है।

ये भी पढ़ें:ससुर और पति को खाने में जहर देकर मार दिया, बहू गिरफ्तार; पैसों का था झगड़ा

मरने से पहले ससुर ने लिखकर बताई बहू की करतूत

अगरेर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि घटनास्थल से सल्फास का डिब्बा बरामद किया गया है। उसमें कुछ सल्फास की गोली भी मिली हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बहू ने खाने में सल्फास मिलाया गया होगा। भोजन करने के बाद बेचन चौधरी ने एक पत्र भी लिखा था। उसमें बहू की करतूत के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि भोजन में जहर दिया गया है। उसके चलते बेचन और उनके दोनों बेटों की तबीयत काफी बिगड़ गई थी।

ये भी पढ़ें:बीवी को वीडियो कॉल कर पति ने लगाई फांसी, किया था लव मैरिज

पुलिस ने घटनास्थल से मिठाई, समौसा, खाना आदि भी जब्त किया है। उनकी जांच की जा रही है। प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हो गया कि बहू द्वारा ही भोजन में जहर देकर ससुर, पति एवं देवरकी हत्या की गई है।

(तस्वीर एआई के जरिए तैयार की गई है)