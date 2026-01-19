घर और कीमती जमीन बेचना चाहती थी सास, बहू ने 50 हजार में निपटा दिया; ऐसे खुला मर्डर का राज

संक्षेप: राजेन्द्र नगर की निवासी सोनी कुमारी ने अपनी सास 65 वर्षीया सावित्री देवी उर्फ श्याम की हत्या 50 हजार रुपये सुपारी देकर करा दी। सास कीमती जमीन और मकान बेचना चाहती थी।

बिहार के नवादा में एक बुजुर्ग महिला को उसकी बहू ने सुपारी देकर मरवा दिया। पुलिस ने राजेन्द्रनगर की महिला सावित्री देवी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। एसआईटी ने हत्या कांड की मुख्य साजिशकर्ता बहू समेत तीन अंतरजिला सुपारी किलरों को गिरफ्तार कर लिया।तकनीकी सर्विलांस व मानवीय इंटेलिजेंस की मदद से एसआईटी ने आरोपितों को अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर शनिवार को दबोच लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गिरफ्तार आरोपितों में नवादा के राजेन्द्र नगर मोहल्ले के बबलू पासवान की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी, गयाजी जिले के गुरूआ थाना क्षेत्र के गुनेरी गांव के जयप्रकाश पासवान का बेटा लकी राज कुमार उर्फ बबलू, गयाजी जिले के बांकेबाजार थाना क्षेत्र के जोंधी गांव के विजय पासवान का बेटा नीरज कुमार और इसी गांव के संजय पासवान का बेटा सन्नी कुमार शामिल हैं। आरोपितों के पास से घटना में प्रयुक्त चार एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। मामला नवादा शहर के राजेन्द्र नगर मोहल्ले में स्थित एक महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर देने से जुड़ा है।

50 हजार की दी गयी थी सुपारी राजेन्द्र नगर की निवासी सोनी कुमारी ने अपनी सास 65 वर्षीया सावित्री देवी उर्फ श्याम की हत्या 50 हजार रुपये सुपारी देकर करायी थी। नवादा के मुख्यालय डीएसपी निशु मल्लिक ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि सोनी ने इस कार्य के लिए अपनी बहन के बेटे लकी राज कुमार को 50 हजार रुपये दिये थे। रुपये लेकर लकी ने अपने दो अन्य दोस्तों नीरज व सन्नी के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर सावित्री देवी की हत्या कर दी थी। घटना 22 नवम्बर-2025 की शाम राजेन्द्र नगर स्थित उसके घर की है। शाम करीब सात बजे नकाब में आये बदमाशों चाकूओं से सावित्री देवी पर हमला कर दिया। उस वक्त घर पर सावित्री देवी की बहू सोनी कुमार व बेटी प्रांजलि घर पर थी। मां को बचाने में प्रांजलि भी घायल हो गयी थी। घायल सावित्री देवी की देर रात इलाज के क्रम में पटना के एक अस्पताल में मौत हो गयी थी। सावित्री देवी राजेन्द्र नगर के स्व. रामवृक्ष पासवान की पत्नी थीं। इस मामले में 23 नवम्बर-2025 को नगर थाने में कांड संख्या-1211/25 दर्ज है।

पुलिस पदाधिकारी क्या बोले? राजेन्द्र नगर में एक महिला की हत्या कर दी गयी थी। एसपी द्वारा मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गयी थी। टीम द्वारा तकनीकी व मानवीय सहयोग से पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। घटना में शामिल मृतका की बहू समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है। -निशु मल्लिक, मुख्यालय डीएसपी नवादा।