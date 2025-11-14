Hindustan Hindi News
Bagha Assembly Seat Result LIVE 2025 election counting bjp ram singh congress jayesh manglam jan suraaj nandesh Pandey
Bagha Result LIVE: बगहा विधानसभा सीट पर राम सिंह खिलाएंगे 'कमल' या जयेश का चलेगा 'पंजा', आज होगा फैसला

संक्षेप: Bagha Assembly Seat Result LIVE 2025: बगहा विधानसभा सीट पर मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी प्रत्याशियों की जीत-हार का फैसला भी होता जाएगा। यहां काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके। 

Fri, 14 Nov 2025 05:56 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bagha Assembly Seat Result LIVE 2025: पश्चिम चंपारण की बगहा विधानसभा सीट पर काउंटिंग की पूरी तैयारी है। वोटों की गिनती को लेकर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। इस सीट पर यूं तो मुख्य मुकाबला भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के उम्मीदवार राम सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार जयेश मंगलम सिंह के बीच माना जा रहा है। लेकिन इस सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी नंदेश पांडेय ने यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। यह सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है। साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के राम सिंह को 90,013 वोट मिले थे। कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को 59,993 वोट मिले थे।

ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर जातीय समीकरण काफी अहम है। यहां यादव, बनिया, मुस्लिम, मल्लाह, भूमिहार, और ब्राह्मण की संख्या अच्छी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन ने इस समीकरण को ध्यान में रखकर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहां की जनता ने अपने विधायक को चुन लिया है औऱ उनका ईवीएम मशीन में कैद है। जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी इस सीट पर विजेता प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा।

आपको बता दें कि काउंटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार. पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलट की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले खत्म करनी होती है। अगर पोस्टल बैलट की गिनती पूरी ना हो तो ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती तब तक रोक दी जाती है, जब तक कि पोस्टल बैलट का अंतिम नंबर ना आ जाए। उसके बाद ईवीएम के आखिरी राउंड की गिनती होती है और फिर चुनाव परिणाम घोषित होता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
