दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालेंगे बागेश्वर बाबा, बोधगया में बोले- संतों का सम्मान सबकी जिम्मेदारी

तीन दिन के प्रवास पर बोधगया पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर वे 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालेंगे। इस मौके पर उन्होने कहा कि संतों का सम्मान सबकी जिम्मेदारी है।

तीन दिवसीय प्रवास पर शनिवार को बोधगया पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने समाज में भाईचारे और सद्भाव को देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सनातनी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विश्वभर में जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति विकास की मुख्यधारा से जुड़ सके। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर वह सात से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे।

शनिवार को वाराणसी से विशेष विमान से पहुंचे बागेश्वर बाबा का स्वागत गयाजी एयरपोर्ट पर निदेशक बांगजीत शाहा ने किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें संबोधि रिजॉर्ट ले जाया गया। यहां वे तीन दिन तक श्रीमद्भागवत पुराण परायण का पाठ करेंगे और पिंडदान अनुष्ठान में शामिल होंगे। बाबा ने कहा कि संतों और श्रद्धालुओं का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। किसी की आस्था पर प्रहार करना अति मूर्खतापूर्ण है। समाज में विवाद नहीं बल्कि प्रेम और समरसता का वातावरण बनना चाहिए।