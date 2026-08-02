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Bagaha News: विवाद में युवक ने सीसे से कलाई की नस काटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने आवेश में आकर शीशे के टुकड़े से अपनी दाहिनी कलाई काट ली।

Bagaha News: विवाद में युवक ने सीसे से कलाई की नस काटी

Bagaha News: बगहा, नगर प्रतिनिधि। घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने आवेश में आकर शीशे के टुकड़े से अपनी दाहिनी कलाई काट ली। नस कटने से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और उसकी हालत गंभीर हो गई।

घटना का विवरण

परिजनों व दोस्तों की तत्परता से उसे तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल, बगहा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने करीब दो घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद उसकी जान बचा ली। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना पटखौली थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की है। घायल कैलाश नगर निवासी अकबर अंसारी का पुत्र अफजल अंसारी (25 वर्ष) है। परिजनों ने बताया की पति पत्नी में विवाद हो रहा था इसी दौरान वह आवेश में आ गया और शीशे के टुकड़े से अपनी कलाई पर वार कर लिया। इससे नस कट गई और तेजी से खून बहने लगा। गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन और दोस्त तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अनुमंडलीय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सर्जन डॉ. विजय कुमार एवं मेडिकल टीम ने बिना देर किए उपचार शुरू किया। करीब दो घंटे तक चली सर्जरी के दौरान क्षतिग्रस्त कलाई की सफल प्लास्टिक सर्जरी की गई, जिससे युवक की जान बचाई जा सकी。

अस्पताल में उपचार

डॉ. विजय कुमार ने बताया कि अस्पताल पहुंचने तक युवक के शरीर से काफी मात्रा में रक्त बह चुका था। यदि अस्पताल लाने में थोड़ी भी देर होती या उसे रेफर करना पड़ता, तो रास्ते में उसकी जान जाने का खतरा था। चिकित्सक ने बताया कि फिलहाल युवक की स्थिति खतरे से बाहर है एवं उसका इलाज चल रहा है।

सामान्य प्रश्न

घायल युवक का नाम क्या है?
घायल युवक का नाम अफजल अंसारी है।
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