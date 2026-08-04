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Bagaha News: चाकू मारकर तीस हजार रुपये छीने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बैरिया में संतघाट के युवक से चाकू मारकर ₹30,000 की लूट की गई। अखिलेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट की, जिसमें बताया कि उसे काम के लिए पैसे दिए गए थे। तीन अपराधियों ने उसे बाइक पर हमला किया। थानाध्यक्ष ने जांच का आश्वासन दिया।

Bagaha News: चाकू मारकर तीस हजार रुपये छीने

Bagaha News: बैरिया। थाना क्षेत्र के संतघाट में चाकू मारकर एक युवक से तीस हजार रुपये हमलावरों ने छीन लिये। इस मामले में सिसवा सरिया निवासी अखिलेश कुमार ने मंगलवार को बैरिया थाना में आवेदन दिया है। इसमें उसने बताया है कि वह सेंटरिंग का काम करता है। संतघाट स्थित नित्यानंद पांडेय का घर के ढलाई बुधवार को किया जाना है। इसके लिए उसने नित्यानंद पांडेय से तीस हजार रुपये एडवांस के रूप में लेकर संतघाट से लौटने लगा। उसी क्रम में एक बाइक पर तीन अपराधी वहां आ धमके।

हमलावरों का परिचय

एक बाइक चला रहा था, दूसरे के हाथ में चाकू था और तीसरा मोटा तार लिए था। तीनों हमला करने लगे। एक ने चाकू सिर पर मार दिया। इससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद तीनों ने उसके पॉकेट से तीस हजार रुपये निकाल लिय और फरार हो गए। हमलावरों में मथौली निवासी नंदू महतो, उसका पुत्र दीपक महतो और तीसरा इसी गांव का अवध राम का पुत्र है। ये सभी मथौली गांव के रहने वाले हैं।

घटना के बाद उक्त स्थान पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया । घटना की सूचना मिलते हैं आसपास के लोग वहां जमा हो गए । इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष सोनाली गौतम ने बताया की आवेदन मिला है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना के पीछे के कारणो को भी पता लगाया जा रहा है ।आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कब हुई?
यह घटना संतघाट में हुई है।
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