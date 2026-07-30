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Bagaha News: सड़क हादसे में युवक की हुयी मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: मनुआपुल-योगापट्टी मार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में 20 वर्षीय सोहेल अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जीएमसीएच, बेतिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण हादसा होने की बात कही है।

Bagaha News: सड़क हादसे में युवक की हुयी मौत

Bagaha News: शनिचरी, एक संवाददाता। मनुआपुल-योगापट्टी पथ पर पटेरवा चौक के समीप गुरुवार सुबह हुए सड़क हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आननफानन में उसे जीएमसीएच, बेतिया में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह लालगढ़ के इनताप मियां का पुत्र सोहेल अख्तर (20) था। थानाध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि हादसे के बाद घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच भेजा गया था। उसकी मौत होने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आवेदन मिलने पर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। परिजनों ने बताया कि सोहेब अख्तर गुरुवार सुबह बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर जा रहा था।

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रास्ते में मुख्य सड़क के किनारे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर 112 मोबाइल पुलिस टीम व योगापट्टी थानाध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया। यहां डॉ. शाहिद इकबाल ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखकर जीएमसीएच रेफर कर दिया। जीएमसीएच में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। युवक की मौत की सूचना मिलते ही लालगढ़ गांव में मातम पसर गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण उसके दरवाजे पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। वह तीन बहन व दो भाइयों में सबसे बड़ा था7 झारखंड में रहकर मजदूरी का काम करता था। बुधवार को ही वह घर लौटा था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गहरे गड्ढ़े के कारण हादसा हुआ। प्रशासन से सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने और गड्ढ़ों को भरवाने की मांग की है।

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