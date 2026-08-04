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Bagaha News: दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: सिरिसिया गांव में बच्चों के विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। इसमें सुनैना देवी (55) गंभीर रूप से घायल हुईं और बाद में उनकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है।

Bagaha News: दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल महिला की मौत

Bagaha News: साठी, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव में सोमवार की सुबह 10 बजे बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इसमें घायल सरजू राम की पत्नी सुनैना देवी (55) की मौत जीएमसीएच में मंगलवार को सुबह आठ बजे हो गई। परिजन शव लेकर घर पहुंचे, यहां सूचना पर एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष राजन कुमार समेत पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया पोस्टमर्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों की ओर से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहू सविता देवी ने बताया कि मेरे घर के सभी पुरुष रोजगार के सिलसिले में पंजाब में हैं।

बैद्यनाथ महतो से मेरे परिवार का पूर्व से रंजिश है। मैं पांच माह की गर्भवती हूं। सोमवार को बच्चों के विवाद में मारपीट शुरू हो गई। बैद्यनाथ महतो ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इससे मेरी सास सुनैना देवी को गंभीर चोटें आईं। वे बुरी तरह घायल हो गईं। आरोपियों ने मुझे पीटा, इससे मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। घायल सास को चनपटिया सीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने जीएमसीएच रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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