Bagaha News: शनिचरी में भाला-बर्छी चले नौ लोग हुए घायल, रेफर
Bagaha News: शनिचरी थाना क्षेत्र के मठिया रसूलपुर गांव में मंगलवार को जमीन पर कचरा रखने को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में नौ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष एक ही जमीन पर अपना दावा कर रहे थे, जिसके कारण बर्ची समेत अन्य हथियारों का प्रयोग किया गया। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में पहुंचाया गया।
Bagaha News: शनिचरी,एक संवाददाता। शनिचरी थाना क्षेत्र के मठिया रसूलपुर गांव में मंगलवार की देर शाम जमीन पर कचरा रखने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मंगलवार देर शाम में हिंसक झड़प हुई। इसमें नौ लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्ष एक ही जमीन पर अपना दावा कर रहे थे। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से भाला-बर्छी व लाठी-डंडे चले। इसमें गंभीर रूप से जख्मी लोगों का सीएचसी में उपचार कराया गया। आधा दर्जन लोगों को सीएचसी के डॉक्टरों ने जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार गांव के शिवचंद नट और अलिलास नट के परिवार का परिवार जमीन पर कचरा रख रहे थे। इसमें दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व भाला-बर्छी से दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये। घायलों में लालू नट अलिलास नट फुलकाती देवी किशोरी नट शिवचंद नट अजय नट सोनेलाल नट सर्वजीत नट तथा सुरेंद्र नट शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया।
घायलों का उपचार
स्थानीय योगापट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएचसी में तैनात चिकित्सक डॉ नेसार अहमद ने प्राथमिक उपचार के बाद अलिलास नट फुलकाती देवी शिवचंद नट अजय नट सर्वजीत नट और सुरेंद्र नट की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया। अन्य घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
थानाध्यक्ष संध्या कुमारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि की दोनों पक्षों में पुन: विवाद ना हो इसके लिए पुलिस कैंप कर रही है।
सामान्य प्रश्न
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