Bagaha News: शनिचरी में भाला-बर्छी चले नौ लोग हुए घायल, रेफर

Bagaha News: शनिचरी,एक संवाददाता। शनिचरी थाना क्षेत्र के मठिया रसूलपुर गांव में मंगलवार की देर शाम जमीन पर कचरा रखने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मंगलवार देर शाम में हिंसक झड़प हुई। इसमें नौ लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्ष एक ही जमीन पर अपना दावा कर रहे थे। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से भाला-बर्छी व लाठी-डंडे चले। इसमें गंभीर रूप से जख्मी लोगों का सीएचसी में उपचार कराया गया। आधा दर्जन लोगों को सीएचसी के डॉक्टरों ने जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार गांव के शिवचंद नट और अलिलास नट के परिवार का परिवार जमीन पर कचरा रख रहे थे। इसमें दोनों पक्षों में लाठी-डंडे व भाला-बर्छी से दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये। घायलों में लालू नट अलिलास नट फुलकाती देवी किशोरी नट शिवचंद नट अजय नट सोनेलाल नट सर्वजीत नट तथा सुरेंद्र नट शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया।