Bagaha News: पंचायती के दौरान पंचों के साथ जमकर मारपीट,3 जख्मी
Bagaha News: सिकटा,एक संवाददाता। सिकटा थाना क्षेत्र के सूर्यपुर पंचायत भवन में पंचायती के दौरान पंचों
Bagaha News: सिकटा,एक संवाददाता। सिकटा थाना क्षेत्र के सूर्यपुर पंचायत भवन में पंचायती के दौरान पंचों के साथ जमकर मारपीट की गई।जिसमें बरदही गांव राजेश कुमार रंजन उर्फ राजू यादव,अटलबिहारी यादव व बृजबिहारी यादव जख्मी हो गए।घटना के बाद जख्मी को इलाज हेतू सीएचसी,सिकटा में भर्ती कराई गई,जहां सभी का इलाज किया गया।घटना रविवार की दोपहर की बताई गई है।जख्मी राजेश कुमार रंजन उर्फ रिजू यादव के ब्यान पर कुर्सीबरवा गांव के नेजामुद्दीन मियां,अमरूद्दीन मियां व अलाउद्दीन मियां को आरोपित किया है।जिसमें बताया है कि सूर्यपुर पंचायत भवन में मुखिया व समिति समेत अन्य ग्रामीण लोगों की मौजूदगी में पंचायती हो रही थी।इसी
बीच नेजामुद्दीन मियां ने पंचायती में उपस्थित सभी लोगों को गाली देने लगे।मना किया गया तो नाराज होकर नेजामुद्दीन मियां ने मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से गाली देने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे।जब विरोध किया तो मारपीट कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया।बीच बचाव में आये अटलबिहारी यादव व बृजबिहारी यादव को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया।इस दौरान जेब से पचीस सौ रूपए व गले से सोने का चैन छिन्न लेने का भी आरोप लगाया है।थानाध्यक्ष नितीश कुमार मौर्य ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।