Bagaha News: विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक ने सुनी समस्याएं विकास कार्यों पर हुई चर्चा
Bagaha News: योगापट्टी प्रखंड के विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक विधायक विनय बिहारी के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें बेंच-डेस्क, साइकिल स्टैंड और जलजमाव के समाधान पर विचार किया गया। जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया।
Bagaha News: योगापट्टी एक संवाददाता। योगापट्टी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चमैनिया में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक विधायक विनय बिहारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त बेंच-डेस्क की व्यवस्था,साइकिल स्टैंड का निर्माण,परिसर में जलजमाव से स्थायी निजात के लिए मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक निर्माण तथा पेयजल समस्या के समाधान सहित अन्य आवश्यक विकास कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया।विधायक विनय बिहारी ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सुदामा ठाकुर एवं मोहर प्रसाद सहित विद्यालय के प्राचार्य कौशल किशोर,शिक्षक संजय कुमार, जितेन्द्र कुमार,धनंजय पाठक,विजय कुमार,फैयाज आलम, कविता रंजन,स्नेहलता नागेन्द्र राउत सहित आदि शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।इसी
क्रम में विधायक विनय बिहारी ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरपुर बाजार हरपुरवा में भी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लिया।यहां प्रधानाध्यापक हीरालाल दास की उपस्थिति में विद्यालय की आवश्यकताओं एवं विकास कार्यों पर चर्चा की गई। विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने पर सहमति बनी।
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