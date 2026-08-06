Bagaha News: विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विधायक ने सुनी समस्याएं विकास कार्यों पर हुई चर्चा

Bagaha News: योगापट्टी एक संवाददाता। योगापट्टी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चमैनिया में बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक विधायक विनय बिहारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त बेंच-डेस्क की व्यवस्था,साइकिल स्टैंड का निर्माण,परिसर में जलजमाव से स्थायी निजात के लिए मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक निर्माण तथा पेयजल समस्या के समाधान सहित अन्य आवश्यक विकास कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया।विधायक विनय बिहारी ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सुदामा ठाकुर एवं मोहर प्रसाद सहित विद्यालय के प्राचार्य कौशल किशोर,शिक्षक संजय कुमार, जितेन्द्र कुमार,धनंजय पाठक,विजय कुमार,फैयाज आलम, कविता रंजन,स्नेहलता नागेन्द्र राउत सहित आदि शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।इसी