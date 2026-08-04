Bagaha News: चनपटिया में सपना बना वेंडिंग जोन का निर्माण
Bagaha News: चनपटिया में फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी वेंडिंग जोन का इंतजार है। जबकि नगर पंचायत ने कई बार निर्माण का बजटीय प्रावधान किया है, लेकिन योजना अभी तक धरातल पर नहीं आई है। एक हजार से अधिक फुटपाथी दुकानदार रोजाना 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार करते हैं, फिर भी सड़कों पर जाम की समस्या विकराल है।
Bagaha News: चनपटिया, नगर संवाददाता। अतिक्रमणकारी के नाम पर उजड़ते-बसते कई फुटपाथी दुकानदार जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन चनपटिया नगर में वेंडिंग जोन सपना ही रह गया। आज तक उन्हें स्थायी स्थान मयस्सर नहीं हुआ। नगर पंचायत वेंडिंग जोन के निर्माण को लेकर हर बार राशि का बजटीय प्रावधान भी करता है, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इसका खामियाजा शहरवासियों के साथ वेंडरों को भी भुगतना पड़ रहा है। रोज सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में एक हजार से अधिक फुटपाथी दुकानदार या वेंडर हैं। इनमें लगभग पांच सौ निबंधित वेंडर हैं।
रोज प्रति दुकानदार औसतन पांच सौ रुपए का कारोबार माना जाए तो 5 लाख और मासिक 1.5 करोड़ का बिजनेस है। यानी सालाना 18 करोड़ रुपये का कारोबार है। फिर भी वेंडिंग जोन नदारद है। वेंडिंग जोन बनाने की योजनाएं तो खूब बनीं, पर फाइलों से बाहर धरातल पर नहीं उतरी। फुटपाथी दुकानदारों को भी हर बार वेंडिंग जोन बनाने का आश्वासन मिला। हालांकि अब तक नतीजा सिफर ही रहा।
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