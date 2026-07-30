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Bagaha News: दो आरोपियों ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नौतन के सजान लाल चौधरी हत्याकांड में दो फरार आरोपी अक्षय मुखिया और रामेश्वर उर्फ लड्डन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों आरोपी डेढ़ महीने से फरार थे। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही थी, जिसके दबाव के चलते उन्होंने आत्मसमर्पण किया।

Bagaha News: दो आरोपियों ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

Bagaha News: नौतन, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सजान लाल चौधरी हत्याकांड कांड संख्या 292/26 में फरार चल रहे दो आरोपियों ने बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में अक्षय मुखिया व रामेश्वर उर्फ लड्डन शामिल हैं। दोनों पिछले करीब डेढ़ माह से फरार चल रहे थे। मामले के आईओ दरोगा मो. असलम ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस के बढ़ते दबाव और लगातार कार्रवाई के डर से दोनों आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि हत्याकांड के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

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