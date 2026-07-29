Bagaha News: पेड़ लगाकर छात्र छात्राओ ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Bagaha News: पेड़ लगाकर छात्र छात्राओ ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय संत कोलंबस हाई स्कूल के प्रांगण में बुधवार को पर्यावरण
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय संत कोलंबस हाई स्कूल के प्रांगण में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब सेंट्रल बेतिया द्वारा संचालित ह्यएक पेड़ मां के नामह्ण अभियान के तहत यह कार्यक्रम विद्यालय के इंटरैक्ट क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रोटरी क्लब सेंट्रल की प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉ. शीला रंजन, डीजी रोटेरियन सुजय सिन्हा, क्लब डायरेक्टर रोटेरियन अभिनव कुमार, यूथ क्लब डायरेक्टर सह प्रबंधन निदेशक रोटेरियन ई. कुर्रतुलैन खान तथा निदेशक निकहत फातिमा ने शिरकत की।
विद्यालय के इंटरैक्ट क्लब के उत्साही सदस्यों में अनामिका कुमारी, अनुष्का जायसवाल, सबा परवीन, इशरत फातिमा, मानवी जायसवाल, हर्षित राज, आरव कुमार, मोहम्मद समीर और तौफीक तोवाब ने रोटरी पदाधिकारियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पौधे लगाए वृक्षारोपण के उपरांत उपस्थित अतिथियों और विद्यार्थियों ने समाज को अधिक से अधिक पौधे लगाने और प्रकृति को बचाने का संकल्प दिलाया। वक्ताओं ने संदेश दिया कि वृक्ष न केवल हमारी धरती का श्रृंगार हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन की नींव भी हैं। ह्यएक पेड़ माँ के नामह्ण मुहीम के जरिए हर व्यक्ति को अपनी माँ के सम्मान में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए।
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