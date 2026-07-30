Bagaha News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, मौत
Bagaha News: जगदीशपुर में एक सड़क हादसे में प्लंबर बैरिस्टर कुमार गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये हादसा सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकराने के कारण हुआ। चोटिल होने पर पुलिस ने उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में तीन बच्चे हैं।
Bagaha News: बेतिया/जगदीशपुर, एसं। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर आदर्श हाई स्कूल के पास बुधवार की सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई। हादसे में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आईटीआई वार्ड-40 के धर्म पटेल का पुत्र प्लंबर बैरिस्टर कुमार (31) गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 112 मोबाइल पुलिस ने जीएमसीएच में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इसके बाद पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक टकराने के कारण यह हादसा हुआ है।
आवेदन मिलने पर पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। भतीजा सनूप कुमार ने बताया कि मेरे चाचा बैरिस्टर कुमार बुधवार की सुबह करीब 10 बजे बाइक से जगदीशपुर प्लंबर का काम करने के लिए जा रहे थे। जगदीशपुर आदर्श हाई स्कूल के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें तत्काल जीएमसीएच पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू किया। इस दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पत्नी निशा देवी जीएमसीएच पहुंची। यहां पति की मौत की खबर सुनते ही बेहोश हो गिर पड़ी। परिजनों ने उन्हें संभाला, लेकिन वह दहाड़ मारकर रोने लगी।तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया: सड़क हादसे में आईटीआई वार्ड-40 के बैरिस्टर पटेल की मौ तो गई। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मौत से तीन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। उन्हें पुत्र आकाश कुमार (8), देवराज कुमार (4) व पुत्री अर्चना कुमारी (6) है।
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