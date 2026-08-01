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Bagaha News: दो बाइकों की टक्कर में पूर्व उपमुखिया की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया के जगदीशपुर थाने के कठैया चौक पर शुक्रवार रात को दो बाइकों की टक्कर में पूर्व उप मुखिया रामाकांत मुखिया की मृत्यु हो गई। उन्हें गंभीर चोटें आईं थीं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है।

Bagaha News: दो बाइकों की टक्कर में पूर्व उपमुखिया की मौत

Bagaha News: बेतिया, एक संवाददाता। जगदीशपुर थाने के कठैया चौक पर शुक्रवार रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में बैरिया के बलुआ रमपुरवा वार्ड-17 के पूर्व उप मुखिया रामाकांत मुखिया (55) की मौत हो गई। जीएमसीएच टीओपी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शनिवार को परिजनों को सौंप दिया। इधर, पूर्व उपमुखिया संग बैठे व दूसरे बाइक पर सवार को मामूली चोटें आईं। टीओपी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सूचना दी गई है। भतीजे संतोष मुखिया ने बताया कि मेरे चाचा रामाकांत व अशोक चौधरी के साथ अशोक चौधरी बाइक से शुक्रवार की रात जगदीशपुर से बैरिया के बलुआ रमपुरवा वार्ड-17 स्थित घर लौट रहे थे।

रात 12.30 बजे सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की जबर्दस्त टक्कर हो गई। इसमें रामाकांत गंभीर रूप से घायल हो गये। सूचना पर पहुंची 112 मोबाइल पुलिस ने उन्हें जीएमसीएच में भर्ती कराया। यहां हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हमलोग उन्हें लेकर गोरखपुर के लिए निकले। लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनके साथ बाइक पर पीछे बैठे अशोक चौधरी को मामूली चोटें आई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार को भी चोटें आईं हैं। रामाकांत मुखिया पूर्व में उप मुखिया रह चुके थे। खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया। उनकी पत्नी शिवकुमारी देवी, एक पुत्र और पांच पुत्रियों का रो-रोकर बुरा हाल है। दो पुत्रियों की शादी हो चुकी है।

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