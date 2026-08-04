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Bagaha News: नहर में डूबे युवक का शव बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: शनिचरी। नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार पंचायत में 35 वर्षीय उमेश यादव का शव मंगलवार को नहर से बरामद हुआ। वह शौच के लिए गए थे और पैर फिसलकर गहरे पानी में डूब गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मामला संबंधित थाना द्वारा जांच की जा रही है।

Bagaha News: नहर में डूबे युवक का शव बरामद

Bagaha News: शनिचरी। नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा भूमिहार पंचायत के वार्ड संख्या आठ स्थित ढठवा टोला के समीप नहर में डूबे युवक का शव मंगलवार की सुबह योगापट्टी थाना क्षेत्र के डीही गांव स्थित नहर से बरामद कर लिया गया। मृतक की पहचान डीही ढबेलवा गांव निवासी 35 वर्षीय उमेश यादव पिता सुदामा यादव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उमेश यादव अपनी बहन के घर सिसवा भूमिहार आए हुए थे। सोमवार की सुबह वह शौच के लिए नहर किनारे गए थे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने नवलपुर थाना पुलिस को सूचना दी।

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इसके बाद पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की लेकिन सोमवार को सफलता नहीं मिल सकी। मंगलवार की सुबह स्थानीय गोताखोरों की सहायता से युवक का शव नहर से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर नवलपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।इस संबंध में योगापट्टी थानाध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस को थाना क्षेत्र के डीही गांव स्थित नहर शव मिला है।शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

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