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Bagaha News: बलथर में ट्रैक पर मिला युवक का सिर कटा शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: सिकटा के एक युवक अजीत कुमार गिरी का शव शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक पर क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। परिजन बताते हैं कि वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। आशंका है कि वह शौच के लिए ट्रैक पर गया था और मालगाड़ी की चपेट में आ गया। उसकी शादी चार साल पहले हुई थी और एक दो वर्षीय बेटी है।

Bagaha News: बलथर में ट्रैक पर मिला युवक का सिर कटा शव

Bagaha News: सिकटा,एक संवाददाता। बलथर थाना क्षेत्र के भौंरा गांव स्थित समपार फाटक व पुरूषोतमपुर रेलवे हाल्ट के पुल के नजदीक रेलवे ट्रैक से पुलिस ने शुक्रवार की सुबह युवक अजीत कुमार गिरी(32)के क्षत-विक्षत शव बरामद किया।अजीत पुरूषोतमपुर थाने के पुरूषोतमपुर गांव के जगदीश गिरी के पुत्र है।घटना की सूचना मिलने ही बलथर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता सदल-बल मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग पांच बजे सूचना मिला कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा है,जो सिर से धर अलग था। पुलिस ने शव को ट्रैक से हटाया और आगे की कार्रवाई शुरू की।इसी

दौरान युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए और शव की पहचान की।आशंका जताई जा रही है कि युवक शौच हेतु रेलवे ट्रैक की ओर गया होगा और इसी दौरान किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गया,जिससे कट कर उसकी मौत मौके पर ही हो गई।परिजनों ने पुलिस को बताया कि अजीत पिछले कई वर्षों से मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। उसका इलाज मानसिक अस्पताल में चल रहा था। परिजनों ने इलाजके पुर्जे भी पुलिस को दिखाए। युवक पिछले दो वर्षों से उसकी मानसिक स्थिति अधिक बिगड़ गई थी और कुछ दिन पूर्व उसे एक सप्ताह के लिए रांची में भर्ती भी कराया गया था।युवक की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व हुई है और उससे एक दो वर्षीय बच्ची है।

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