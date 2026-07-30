Bagaha News: वाहन ने सिकटा के बाइक चालक को मारी टक्कर ,मौत
Bagaha News: सिकटा, एक संवाददाता। बाइक सवार शशिभूषण सिंह (52) की बेतिया-मोतिहारी मुख्यपथ पर फोरव्हीलर की टक्कर से मौत हो गई। वे एक स्वयंसेवी संस्था में कार्यरत थे। अंतिम संस्कार उनके छोटे भाई ने किया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे इलाके में शोक की लहर है।
Bagaha News: सिकटा,एक संवाददाता। बेतिया-मोतिहारी मुख्यपथ के सगौली थाना के वाटर पार्क के नजदीक मंगलवार की शाम फोरव्हीलर की चपेट में आने से कंगली थाने के भेड़िहारवा गांव के बाइक सवार शशिभूषण सिंह (52)की मौत घटनास्थल पर ही गई है। वे स्वर्गीय कामेश्वर सिंह के पुत्र थे और एक स्वयंसेवी संस्था में कार्यरत थे। मृतक का शव बुधवार को गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया।पत्नी गीता सिंह,छोटे भाई गोविंद सिंह उर्फ गोविंदा तथा दत्तक पुत्र गौरव कुमार सिंह शव से लिपटकर बिलख-बिलख कर रोने लगे। शशिभूषण सिंह मंगलवार की दोपहर बाइक से मोतिहारी से अपने घर लौट रहे थे।इसी दौरान वाटर पार्क के नजदीक फोरव्हीलर ने टक्कर मार दी,जिससे शशिभूषण सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।मोतिहारी में पोस्टमार्टम के बाद शव को गांव लाया गया।यहां धुतहां नदी के किनारे बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके छोटे भाई गोविंद सिंह उर्फ गोविंदा ने दी।अंतिम दर्शन के लिए घर से लेकर श्मशान घाट तक लोगों की भीड़ उमड़ी रही।ग्रामीणों ने बताया कि शशिभूषण सिंह को कोई संतान नहीं था। गौरव कुमार को दत्तकपुत्र के रूप में रखे थे।शशिभूषण सिंह मिलनसार स्वभाव के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे।उनके निधन से पूरे इलाके में शोक की लहर है। सुगौली थानाध्यक्ष अनिश कुमार सिंह ने बताया कि पेट्रोल पम्प के नजदीक आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई।
घटना की प्रतिक्रिया
घटना की सूचना मिलते ही तत्क्षण फोरव्हीलर समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार चालक की पहचान बेतिया नगर थाने के मुन्ना साह के पुत्र हसन शाही के रूप में हुई है।फोरव्हीलर चालक के पत्नी के नाम से है।संवाद-प्रेषण तक शशिभूषण सिंह के परिजन थाने में पहुंचे है।एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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