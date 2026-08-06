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Bagaha News: हरहा नदी में डूबने से एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: शुक्रवार की देर शाम हरहा नदी में डूबने से नन्नू माझी (32) की मौत हो गई। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण हरहा नदी उफान पर थी। वो अपने खेत में बकरी के लिए गन्ने की पत्तियाँ काटते समय पानी में गिर गए। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Bagaha News: हरहा नदी में डूबने से एक की मौत

Bagaha News: शनिचरी। योगापट्टी थाना क्षेत्र के बड़हरवा गांव में बुधवार की देर शाम हरहा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बड़हरवा गांव निवासी नन्नू माझी (32), पिता ठग माझी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से हरहा नदी उफान पर है। बुधवार की शाम नन्नू माझी अपने घर के दक्षिण स्थित गन्ने के खेत में बकरी के लिए गन्ना की पत्तियां काटने गया था। उसी दौरान खेत के समीप फैले नदी के पानी में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। घटनास्थल के आसपास अपने खेतों कार्य कर रहे लोगों ने देखा और घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दिया ।

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सूचना पर गांव के दर्जनों लोग पहुंच गए और उसे पानी से बाहर निकाल कर इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए । जहां उसे मृत घोषित किया गया।

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