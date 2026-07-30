Bagaha News: मंगलपुर पुल पर आवागमन शुरू
Bagaha News: गंडक नदी पर स्थित मंगलपुर-गोपालगंज पुल की मरम्मत कार्य समाप्त होने के बाद, गुरुवार की दोपहर से सभी वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया। पुल पर यातायात बहाल होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पहले वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई थी।
Bagaha News: नौतन। गंडक नदी पर स्थित मंगलपुर-गोपालगंज पुल पर मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद गुरुवार की दोपहर 12 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया। पुल पर यातायात बहाल होने से नौतन, गोपालगंज तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है।गौरतलब है कि पुल के मरम्मत कार्य को लेकर प्रशासन ने पूर्व में सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इस दौरान गोपालगंज की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अरेराज मार्ग से डायवर्जन की व्यवस्था की गई थी।मरम्मत
कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा होने के बाद डायवर्जन समाप्त कर पुल को फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया।एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि पुल की आवश्यक मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद आवागमन सामान्य कर दिया गया है।
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