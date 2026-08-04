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Bagaha News: एकमात्र शिक्षक गये ट्रेनिंग में, विद्यालय हुआ बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: ठकराहा,निज प्रतिनिधि। सरकार जहां सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने

Bagaha News: एकमात्र शिक्षक गये ट्रेनिंग में, विद्यालय हुआ बंद

Bagaha News: ठकराहा,निज प्रतिनिधि। सरकार जहां सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के दावे कर रही है। वहीं ठकराहा प्रखंड में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय युगुल टोला श्रीनगर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक कुप्रबंधन के कारण विद्यालय पूरी तरह शिक्षकविहीन होकर बंद हो गया है। नतीजतन विद्यालय में ताला लटक गया है और बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। स्थानीय अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय में पहले दो शिक्षिका कार्यरत थीं। बाढ़ और जलजमाव का हवाला देकर दोनों का प्रतिनियोजन अन्यत्र विद्यालयों में कर दिया गया।

इसके बाद विद्यालय का संचालन बाधित न हो, इसके लिए बीईओ ने 25 जुलाई 2026 के आदेश से समीप के जग टोला विद्यालय के प्रधान शिक्षक अमीर लाल यादव को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। तब से पूरा विद्यालय केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा था। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उसी एकमात्र प्रभारी शिक्षक को भी 3 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक वाल्मीकिनगर प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया, जबकि उनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि विद्यालय में ताला लग गया और पठन-पाठन पूरी तरह बंद हो गया। मामले का सबसे अहम पक्ष यह है कि प्रभारी शिक्षक अमीर लाल यादव ने 2 अगस्त 2026 को ही बीईओ को लिखित आवेदन देकर स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि प्रशिक्षण अवधि में विद्यालय पूरी तरह बंद हो जाएगा। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध भी किया था। इसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं की गई। पूर्व सूचना के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में बीईओ राकेश कुमार ने कहा कि प्रतिनियुक्ति जिला से होता है। इस कारण अगर विद्यालय में पठन पाठन ठप हो जाए तो वो पत्राचार के अलावा कुछ नही कर सकते है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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