Bagaha News: भगवान शिव की होगी प्राण प्रतिष्ठा
Bagaha News: बेतिया। आईटीआई के समीप डोलबाग स्थित भगवती मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित शिवमंदिर में गुरुवार को
Bagaha News: बेतिया। आईटीआई के समीप डोलबाग स्थित भगवती मंदिर प्रांगण में नवनिर्मित शिवमंदिर में गुरुवार को भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा किया जायेगा। इसके लिए एक हजार कन्याओं के साथ भव्य कलस यात्रा निकाला जायेगा। कलस यात्रा मंदिर से निकल कर सागर पोखरा होते हुए कालीबाग से तीन लालटेन चौक होते हुए पुन: मंदिर पहुंचेगी। आचार्य कन्हैया पांडेय व बनारस से आए अन्य विद्वान पंडितों द्वारा शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य मेला लग रहा है। जो मेला पूरे सावन भर लगेगा। बड़े बड़े झूले मेला में चार चांद लगा रहे है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमिटी का गठन किया गया है।
मंदिर निर्माणकर्ता केशव तिवारी ने कहा की पूजा उपरांत भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।