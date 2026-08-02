Bagaha News: छावनी पुल पर बना पुलिस ड्यूटी शेड

Bagaha News: बेतिया, एक संवाददाता। नगर के छावनी ओवरब्रिज पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अस्थायी पुलिस पोस्ट खोला गया है। यहां 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस बल ओवरब्रिज पर लगातार गश्त करेगी। साथ ही निगरानी भी करेगी। वाहन जांच और निगरानी अभियान में इससे सुविधा होगी। जिला मुख्यालय में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच भी आसानी से की जा सकेगी। बता दें कि अब तक ओवरब्रिज पर तैनात पुलिसकर्मियों को तेज धूप और बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे खड़े होकर वाहन जांच करनी पड़ती थी। मौसम खराब होने पर जांच अभियान भी प्रभावित होता था। ड्यूटी शेड बनने से पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी और जांच कार्य अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा。

पुलिस बल की तैनाती

छावनी ओवरब्रिज जिला मुख्यालय का प्रमुख प्रवेश मार्ग है। नेपाल सीमा समेत गौनाहा, नरकटियागंज, चनपटिया, सिकटा, मैनाटाड़, लौरिया और बगहा की ओर से आने वाले अधिकांश वाहन इसी रास्ते से शहर में प्रवेश करते हैं। यातायात विभाग के अनुसार जिले की अधिकांश आबादी इसी पुल से होकर बेतिया जिला मुख्यालय समेत मोतिहारी के लिए जाती है। जिले का एक तरह से सेंटर प्वाइंट माना जाता है। यहां अब पुलिस जवानों की 24 घंटे तैनाती रहेगी। तीन शिफ्टों में पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे। उनकी जिम्मेदारी केवल वाहनों की जांच तक सीमित नहीं होगी। ओवरब्रिज से होकर गुजरने वाले लोगों और वाहनों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। नियमित पुलिस मौजूदगी से वाहन चालकों और आम लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत होगी। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करना भी आसान होगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जिला मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।