Bagaha News: नरकटियागंज में आपत्तिजनक व्यवहार में शिक्षक-शिक्षिका निलंबित
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय नरकटियागंज प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरवा-दो में आपत्तिजनक व्यवहार
Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय नरकटियागंज प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरवा-दो में आपत्तिजनक व्यवहार के मामले में शिक्षक शिक्षिका को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों शिक्षक शिक्षिका का आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो वायरल होने के मामले में डीपीओ ने कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अखिल वैभव ने इस मामले में पत्र जारी करते हुए कहा कि शिक्षक शिक्षिका पर अमर्यादित आचरण, घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों शिक्षक-शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा गया था। निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
विभाग ने इसे सेवा नियमों की अवहेलना मानते हुए आगे की कार्रवाई की है। डीपीओ ने बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नरकटियागंज की ओर से 27 जुलाई को सौंपे गए प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय परिसर में शिक्षिका को ग्रामीणों और बच्चों ने आपत्तिजनक एवं अनैतिक स्थिति में देखा था। घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हुई है तथा पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही शिक्षक पद की गरिमा धूमिल होने के साथ शिक्षा विभाग की छवि भी प्रभावित हुई है। डीपीओ ने कहा है कि शिक्षक शिक्षिका का आचरण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 यथा संशोधित 2024 के नियम-11 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाया गया है। इसके आधार पर 28 जुलाई से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।निलंबन अवधि के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी), रामनगर निर्धारित किया गया है। जबकि शिक्षक का बीआरसी मझौलिया निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दोनों शिक्षक-शिक्षिका के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र भी निर्गत किया जाएगा, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
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