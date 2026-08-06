Bagaha News: छह माह पहले बनी लाइब्रेरी की छत बारिश होने पर टपकी, छात्रों का प्रदर्शन

Bagaha News: श्रीनगर,एक संवाददाता। बैरिया प्रखंड परिसर स्थित करीब छह माह पूर्व निर्मित लाइब्रेरी की छत बारिश के दौरान टपकने लगी, जिससे नाराज छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार को लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया।प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।प्रदर्शन कर रहे छात्र विकास कुमार, संजय कुमार, विवेक कुमार, रौशन कुमार, संदीप कुमार, राहुल कुमार और मनदीप कुमार ने बताया कि बारिश होने पर लाइब्रेरी की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे पठन-पाठन प्रभावित होता है। उनका आरोप है कि लाइब्रेरी में अच्छी गुणवत्ता के फर्नीचर के बजाय घटिया गुणवत्ता की कुर्सियां लगाई गई हैं।

साथ ही बिजली के तार अथवा अन्य छोटी-मोटी खराबियों को भी छात्रों को आपस में चंदा जुटाकर ठीक कराना पड़ता है।छात्रों का कहना है कि इस संबंध में कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है और समस्या का समाधान नहीं हुआ।वहीं, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष चंदन चौधरी, जदयू के पंचायत अध्यक्ष रामकिसून मुखिया, रंजीत कुमार तथा हिफाजत आलम ने आरोप लगाया कि लाइब्रेरी निर्माण में व्यापक अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा लाइब्रेरी की मरम्मत कराने की मांग किया।इस संबंध में बीडीओ पूजा कुमारी से पूछने पर उन्होंने बताया की लाइब्रेरी के छात्रों द्वारा मुझे जानकारी मिली है ।जो भी रिक्वारमेंट होगी उसको जल्द ही पूरा किया जाएगा।