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Bagaha News: विज्ञान उत्सव में एमजेके के मानवी का जलवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय विश्व संरक्षण दिवस के अवसर पर मोतिहारी के

Bagaha News: विज्ञान उत्सव में एमजेके के मानवी का जलवा

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय विश्व संरक्षण दिवस के अवसर पर मोतिहारी के एमएनएस कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय अंतर-महाविद्यालय विज्ञान उत्सव में एमजेके कॉलेज की छात्रा का जलवा देखने को मिला है। एमजेके कॉलेज की छात्रा मानवी वर्मा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मौखिक प्रस्तुति प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मानवी वर्मा की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. नवल बैठा ने कहा कि छात्रा की यह सफलता पूरे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच, शोध क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है।

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उन्होंने मानवी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अन्य विद्यार्थियों से भी शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय में खुशी का माहौल है।वनस्पति विज्ञान विभाग की यूजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-30 की छात्रा मानवी वर्मा ने प्रतियोगिता में जल संरक्षण विषय पर प्रभावशाली प्रस्तुति दी। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व, जल संकट की चुनौतियों तथा इसके संरक्षण के उपायों पर अपने विचार रखे, जिसे निर्णायक मंडल ने सर्वश्रेष्ठ माना। वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मेनका ने मानवी वर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता विभाग के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी महाविद्यालय के विद्यार्थी विभिन्न शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन करेंगे।

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