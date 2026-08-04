Bagaha News: छात्र अकंकरण समारोह में पार्थ बने हेड बॉय व अंशिका बनी हेड गर्ल
Bagaha News: नरकटियागंज,निज प्रतिनिधि। एचएस डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को छात्र अलंकरण समारोह का
Bagaha News: नरकटियागंज,निज प्रतिनिधि। एचएस डीएवी पब्लिक स्कूल में सोमवार को छात्र अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया।समारोह में चुने गए छात्र प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।छात्र अलंकरण समारोह में पार्थ भारद्वाज को हेड बॉय व आंशिका कुमारी को हेड गर्ल चुना गया।साथ ही संदीप कुमार व भानु कुमार को खेल कप्तान,शुभ यादव व अनन्या प्रिया को उपकप्तान व विभिन्न उपकप्तानो को स्कूल के प्राचार्य द्वारा बैच व पटिका देकर सम्मानित किया गया।प्राचार्य मृत्युंजय कुमार तिवारी ने बताया कि सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न संवर्गो से छात्र छात्राओं को चुना गया है।चयनित बच्चे नेतृत्व,अनुशासन,सेवा व उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्य करेंगे।इससे
पूर्व समारोह का उद्घाटन विधायक संजय पांडेय व प्राचार्य श्री तिवारी ने संयुक्त रूप से हवन यज्ञ द्वारा किया गया।अतिथि विधायक श्री पांडेय ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा कि गुनवतापूर्ण शिक्षा डीएवी स्कूल की पहचान रही है।स्कूल के बच्चो ने हर विधा में अपना शत प्रतिशत योगदान दिया है।छात्र अलंकरण में चयनित बच्चे भी अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहेंगे।मौके पर स्कूल से सभी शिक्षकों समेत स्कूल के तमाम बच्चे मौजूद रहे।
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