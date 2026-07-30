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Bagaha News: हड़ताल:शहरों में चरमराई सफाई व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। गुरुवार को नगर निगम कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। पहले ही

Bagaha News: हड़ताल:शहरों में चरमराई सफाई व्यवस्था

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। गुरुवार को नगर निगम कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। पहले ही दिन हड़ताल का असर नगर निगम के कामकाज पर साफ दिखा। सुबह से ही सफाई कर्मी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग आदि कर्मचारी नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर जुट गए और प्रदर्शन करने लगे। सुबह में घर से कचरे का उठाव नहीं हो पाया, जिस कारण गलियों में जहां-तहां कचरा पसर गया। कई लोगों ने सुबह में कचरा फेंकने के लिए डब्बे को अपने घर के बाहर रखा था। लेकिन कचरा वाला के नहीं आने के कारण लोग कचरा अपने घर ले गए। वहीं कुछ लोग कचरा सड़क के किनारे और गलियों में इधर-उधर फेंक कर चले गए।

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शहर के विभिन्न गलियों में सड़क के किनारे कचरा देखा गया। विशेष कर शहर के उतरवारी पोखरा, गैस लाल चौक, राज देवढी आदि जगहों पर जगह-जगह कचरा फेंका हुआ दिखाई दिया। विभागीय सूत्रों की माने तो रोजाना बेतिया नगर निगम से 5 से 6 टन कचरा निकलता है। अगर यह हड़ताल लंबी चलती है तो चौक चौराहे पर भी कचरे का अंबार लग सकता है। सावन के पहले दिन शहर की सफाई व्यवस्था पर भी हड़ताल का असर देखने को मिला। मोहल्ले में कचरा का उठाओ नहीं हो सका। शहर में कई जगह गलियों में कचरा जमा हो गया। हड़ताल में ऑल इंडिया म्युनिसिपल वर्कर्स एसोसिएशन, बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (ऐक्टू) भी शामिल रहे।

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