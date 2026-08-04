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Bagaha News: कचरे से पटा शहर, विधायक के आवास पहुंचे हड़ताली कर्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: बेतिया में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। हड़ताली कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय से विधायक के आवास तक जुलूस निकाला और अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर विधायक को मांगपत्र सौंपा। विधायक ने सकारात्मक समाधान की उम्मीद जताई।

Bagaha News: कचरे से पटा शहर, विधायक के आवास पहुंचे हड़ताली कर्मी

Bagaha News: बेतिया, बेतिया कार्यालय। नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। लगातार 6 दिन उठने नहीं होने के कारण शहर की गलियों से लेकर सड़क तक कचरा से पट गया। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष हड़ताली कर्मी नगर निगम कार्यालय से जुलूस निकालकर बेतिया विधायक रेणु देवी के सुप्रिया रोड स्थित आवास पहुंचे।

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हड़ताली कर्मियों की तीन सूत्री मांग

सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए वे अपनी तीन सूत्री मांग को लेकर वहां पहुंचे थे। वहां कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर मांगपत्र सौपा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विनय बागी कर रहे थे। इस दौरान बेतिया विधायक ने प्रतिनिधि मंडल की बातें सुनने के बाद संबंधित मंत्री से फोन पर बातचीत की।

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समस्या के समाधान की उम्मीद

उन्होंने हड़ताली कर्मियों को आश्वस्त किया कि सरकार स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। विधायक ने कहा कि प्रदेश स्तरीय हड़ताली नेताओं और विभागीय अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है तथा जल्द ही कोई सकारात्मक समाधान निकलने की उम्मीद है। हालांकि विधायक ने स्पष्ट किया कि उनके आवास का घेराव नहीं हुआ। हड़ताली कर्मी अपनी मांगों को लेकर उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मंत्री से बातचीत में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। जल्द ही कर्मियों की समस्या का समाधान होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बेतिया में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल कब तक जारी रही?
नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही।
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