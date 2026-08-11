Bagaha News: डीके शिकारपुर में हुआ खेल महोत्सव का आगाज, 164 बच्चों ने लिया हिस्सा

Bagaha News: नरकटियागंज में दो दिवसीय खेलकूद महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के 164 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। दौड़ प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। बीईओ संजय कुमार सिंह ने खेल और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। मुखिया राहुल जायसवाल ने पंचायत को प्रतिभावान बनाने की बात कही।

Bagaha News: नरकटियागंज, हमारे संवाददाता। प्रखंड की डीके शिकारपुर पंचायत में दो दिवसीय खेलकूद महोत्सव का आगाज सोमवार को किया गया। इसमें पंचायत के विभिन्न प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक अवधेश तिवारी, लक्ष्मण भगत एवं मुखिया राहुल जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ प्रतियोगिता से महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रतियोगिताओं में कुल 164 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।

दौड़ प्रतियोगिता के विजेता दौड़ प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय की छात्रा वर्ग में गायत्री कुमारी प्रथम, राजनंदनी द्वितीय और आकांक्षा कुमारी तृतीय रहीं। वहीं मध्य विद्यालय की छात्रा वर्ग में मनिता कुमारी ने पहला, सोनी कुमारी ने दूसरा और राधा कुमारी ने तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग के प्राथमिक विद्यालय में रौशन कुमार प्रथम, इमामुल मियां द्वितीय और आयुष कुमार तृतीय रहे। मध्य विद्यालय छात्र वर्ग में रूपेश कुमार ने प्रथम, सुजीत कुमार ने द्वितीय और अलाउद्दीन अंसारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों ने मेडल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद क्विज और कैरमबोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

कार्यक्रम का महत्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीईओ संजय कुमार सिंह ने मुखिया राहुल जायसवाल की पहल की सराहना करते हुए कहा कि पंचायत के बच्चों की शिक्षा और खेल के प्रति ऐसी सोच सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार भी पढ़ाई के साथ खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुखिया का दृष्टिकोण मुखिया श्री जायसवाल ने कहा कि उनका लक्ष्य पंचायत को शिक्षित और प्रतिभावान बनाना है। खेलकूद से सरकारी विद्यालयों के बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।

मौके पर खेल प्रशिक्षक सुनील वर्मा, जदयू नेता मुरली मनोहर, सेवानिवृत्त शिक्षक लक्ष्मण भगत समेत अन्य मौजूद रहे।