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Bagaha News: नरकटियागंज में कट्टे के साथ युवक का फोटो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बगहा
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Bagaha News: नरकटियागंज में सोशल मीडिया पर एक युवक का कट्टे के साथ फोटो तेजी से वायरल हुआ है। यह युवक शिकारपुर थाना क्षेत्र के सुगौली गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित युवक की पहचान एवं फोटो के स्रोत की छानबीन शुरू कर दी है।

Bagaha News: नरकटियागंज में कट्टे के साथ युवक का फोटो वायरल

Bagaha News: नरकटियागंज। सोशल मीडिया पर कट्टे के साथ एक युवक का फोटो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि हिंदुस्तान नहीं करता है। वायरल फोटो में दिख रहा युवक शिकारपुर थाना के सुगौली गांव निवासी प्रमोद चौधरी का पुत्र साहेब कुमार बताया जा रहा है। फोटो में युवक कट्टे के साथ पोज देते हुए दिखाई दे रहा है। फोटो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि वायरल फोटो की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस युवक की पहचान और फोटो के स्रोत को लेकर भी छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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